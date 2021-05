Dostupný tablet s podporou S-Pen a 5G. Odhaluje se Samsung Galaxy Tab S7 Lite

Fotografie: Evan Blass

Samsung chystá přírůstek do řady Galaxy Tab, naznačují to informace od známého Evana Blasse, který zveřejnil tiskové rendery plánovaného Samsungu Galaxy Tab S7 Lite. Dozvěděli jsme, že půjde o zařízení podporující dotykové pero S-Pen. To pravděpodobně nebude mít své místo v tabletu, ale půjde o doplňkové příslušenství. Prostor pro pero však bude například v originálním pouzdře. To má být mimochodem k dispozici minimálně ve čtyřech barevných variantách.

Ačkoliv se bude jednat o dostupnější tablet, což naznačuje přídomek Lite, bude disponovat nejen podporou již zmíněného S-Penu, ale také 5G. Na těle můžeme vidět také USB-C a stereo reproduktory. Další výbava je však prozatím zastřena tajemstvím. S ohledem na kvalitu renderů však lze říci, že představení proběhne poměrně brzy.