ASUS otevírá brány Androidu 16. Zenfone 12 Ultra vstupuje do bety

ASUS spustil beta program Androidu 16 pro svůj vlajkový model Zenfone 12 Ultra. Uživatelé, kteří chtějí novou verzi systému vyzkoušet dříve, než dorazí finální aktualizace, se mohou do testování zapojit okamžitě a bez složitého procesu schvalování.
The Android 16 Beta Program is now open to Zenfone 12 Ultra users. Sign up to try new features early and share your feedback.— ASUS (@ASUS) August 14, 2025
🚀How to join: Settings > System > System update > Gear icon > Enroll in Android preview program#Zenfone12Ultra #AISnapInStyle pic.twitter.com/T2lVTF6IMy
Registrace probíhá přímo v telefonu – v nabídce Nastavení > Systém > Aktualizace systému stačí klepnout na ikonu ozubeného kola a zvolit možnost Přihlásit se do programu Android Preview. Asus nevyžaduje členství v komunitě, přístupové kódy ani neomezuje počet účastníků, dodává gsmarena.com.
Ačkoliv se výrobce s beta verzí připojuje až po většině konkurence, neznamená to zpoždění finálního vydání. Android 16 má oficiálně vyjít na podzim a ASUS se soustředí pouze na jediný letošní model, což by mělo urychlit nasazení stabilní verze.
ASUS ZenFone 12 Ultra – videorecenze
Telefon jsme přitom už měli v zimě možnost otestovat a Zenfone 12 Ultra je bohužel ukázkou toho, že brutální výkon, kvalitní displej a relativně velká baterie modernímu vlajkovému telefonu nestačí. Nejvíc jej nepochybně srážela zbytečně ambiciózní cena 29 tisíc korun, ale ani při aktuálních 23 990 Kč se stále nejedná o koupi, kterou bychom mohli s klidným svědomím doporučit. „Novinka možná zaujme skalní fanoušky, ale těm bychom spíše doporučili vyloženě herní ROG Phone 9 nebo ROG Phone 9 Pro. Ostatní mohou vybírat mezi dalšími vlajkovými telefony značek Google, Apple, Vivo nebo Xiaomi, které často za stejné peníze nabídnou lepší poměr cena/výkon a Zenfone 12 Ultra porazí v dnes velmi důležité oblasti fotovýbavy i v otázce softwarové podpory,“ uvedl v recenzi kolega Ioannis Papadopoulos.
ASUS ZenFone 12 Ultra 16 + 512 GB
|Rozměry
|163,8 × 77 × 8,9 mm, 220 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh