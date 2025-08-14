mobilenet.cz na sociálních sítích

Marek Vacovský
ASUS otevírá brány Androidu 16. Zenfone 12 Ultra vstupuje do bety
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Registrace do Android 16 Beta pro Zenfone 12 Ultra je otázkou pár kliknutí bez nutnosti schvalování
  • Program se zdá být otevřený pro všechny zájemce, bez kvót či členství v komunitě
  • I když ASUS spouští betu později než konkurence, stabilní Android 16 by měl dorazit ještě letos na podzim

ASUS spustil beta program Androidu 16 pro svůj vlajkový model Zenfone 12 Ultra. Uživatelé, kteří chtějí novou verzi systému vyzkoušet dříve, než dorazí finální aktualizace, se mohou do testování zapojit okamžitě a bez složitého procesu schvalování.


Registrace probíhá přímo v telefonu – v nabídce Nastavení > Systém > Aktualizace systému stačí klepnout na ikonu ozubeného kola a zvolit možnost Přihlásit se do programu Android Preview. Asus nevyžaduje členství v komunitě, přístupové kódy ani neomezuje počet účastníků, dodává gsmarena.com.

Ačkoliv se výrobce s beta verzí připojuje až po většině konkurence, neznamená to zpoždění finálního vydání. Android 16 má oficiálně vyjít na podzim a ASUS se soustředí pouze na jediný letošní model, což by mělo urychlit nasazení stabilní verze.

ASUS ZenFone 12 Ultra – videorecenze

Telefon jsme přitom už měli v zimě možnost otestovat a Zenfone 12 Ultra je bohužel ukázkou toho, že brutální výkon, kvalitní displej a relativně velká baterie modernímu vlajkovému telefonu nestačí. Nejvíc jej nepochybně srážela zbytečně ambiciózní cena 29 tisíc korun, ale ani při aktuálních 23 990 Kč se stále nejedná o koupi, kterou bychom mohli s klidným svědomím doporučit. „Novinka možná zaujme skalní fanoušky, ale těm bychom spíše doporučili vyloženě herní ROG Phone 9 nebo ROG Phone 9 Pro. Ostatní mohou vybírat mezi dalšími vlajkovými telefony značek Google, Apple, Vivo nebo Xiaomi, které často za stejné peníze nabídnou lepší poměr cena/výkon a Zenfone 12 Ultra porazí v dnes velmi důležité oblasti fotovýbavy i v otázce softwarové podpory,“ uvedl v recenzi kolega Ioannis Papadopoulos.

Rozměry163,8 × 77 × 8,9 mm, 220 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite, 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 500 mAh
