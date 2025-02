Nejlevnější skládačka na trhu? Rozbalujeme Blackview Hero 10

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Za zapůjčení Blackview Hero 10 děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

Ohebné telefony jsou na trhu už více než 5 let, a to od různých značek. V zásadě se setkáváme se dvěma konstrukcemi. Tou první je knížka, kdy telefon dokáže suplovat menší tablet, druhá konstrukce vzkřísila legendární véčka. Bohužel nadále platí, že ohebných zařízení je vcelku málo, nejde o masovou záležitost a tomu odpovídá i cena, která převážně spadá do kategorie těch vyšších. K postupnému poklesu však dochází a důkazem budiž třeba i Blackview Hero 10, které testujeme.

O této značce možná někteří ani neslyšeli, jde o spíše okrajového výrobce. Ale i ten se pustil do segmentu zařízení s ohebným displejem. Model Hero 10 je typickým zástupcem již zmíněných véček, kdy však výrobce až překvapivě hodně zapracoval na designu. V námi testované růžovo-fialové variantě vynikne umělá kůže. Ta je velice příjemná na dotyk, avšak neskutečně přitahuje nečistoty, které se z ní následně obtížně dostávají.

Řešením může být ochranný kryt. Ano, ten najdete přímo v prodejním balení, kde se kromě něj a telefonu dále nachází ještě USB kabel a také nabíjecí adaptér. V tomto ohledu tedy panuje naprostá spokojenost. Ale zpět ke krytu. Ten je složen ze dvou částí, jak je typické pro ohebná véčka. Nasazuje se poměrně snadno a chrání tak záda a částečně boky zařízení.

Důležitým prvkem modelu Hero 10 je jeho cena. Ta se na českém trhu pohybuje kolem 15 tisíc korun. To je samozřejmě stále dost peněz, na druhou stranu budete jen velice obtížně hledat cenově dostupnější mobil s ohebným displejem. Na druhou stranu, jak dost možná správně tušíte, se to někde muselo podepsat.

V prvé řadě nás během prvních dojmů nepříjemně zaskočil pant. Ten sice funguje tak, jak očekáváte, ale občas vrže, což je na takřka novém zařízení nepříjemný fakt. Otevření a zavření telefonu je však vcelku snadné a naopak se nám líbí hliníkový rám mobilu, který mu dodává jistou robustnost. Za pozornost stojí i povedený vnitřní AMOLED displej, který nemá nijak výrazně viditelný ohyb.

Dalším místem, kde se rozhodně šetřilo, je procesor. Nasazen je totiž již přeci jen postarší MediaTek Helio G99, který vás sice nezbytně brzdit nemusí, avšak absence podpory 5G už rozhodně kladné body nepřidává. Prostředí je pak přehledné a působí až čistým dojmem, bez nějakých vážnějších nadstaveb, byť nad Androidem 14 nadstavba bdí. Výrobce slibuje ještě dvě další velké aktualizace, ale ty zatím nedorazily. Bohužel je podpora celkově pomalá a zdviženým prstem jsou srpnové bezpečnostní záplaty.

Skládací Blackview Hero 10 v redakci dále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, zeptejte se v diskuzi pod tímto článkem.