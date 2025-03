Ohebných mobilů je na trhu stále poměrně málo. Nadále navíc platí, že nejsou vyloženě finančně dostupné, avšak ceny klesají. Snaží se o to i výrobce Blackview s modelem Hero 10. Vsadil na oblíbenou véčkovou konstrukci a celkově líbivý design. Je zde však jen malý venkovní displej nepříliš výkonný procesor. Co na něj říkáme?

Hledáte nejlevnější mobil s ohebným displejem? Máte štěstí, otevřeli jste si tu správnou recenzi, protože právě hledíte na Blackview Hero 10 za zhruba 15 tisíc korun. Využívá oblíbenou véčkovou konstrukci, má venkovní displej, svižné nabíjení a solidní příslib softwarové podpory. Jistě si ale říkáte, v čem je tedy háček? To odhalíme v recenzi.

Za zapůjčení Blackview Hero 10 děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

Technické parametry iGET Blackview Hero 10 Kompletní specifikace Konstrukce 169 × 75,7 × 8,1 mm , 198 g , konstrukce: klasická Displej AMOLED, 6,9" (2 560 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G99 , + ?×2 GHz, GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , ?

Blackview Hero 10 – videorecenze

Obsah balení: překvapivě vše

Výrobce mohl šetřit na prodejním balení, ale nestalo se tak. V krabičce kromě samotného telefonu najdeme propojovací USB kabel, nabíjecí adaptér i ochranné kryty.

Líbilo se nám ochranné kryty

nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: je krásný, ale vrže

Vzhled se výrobci rozhodně povedl. Telefon dokáže upoutat, zejména v námi testované variantě Sakura Pink, kdy jsou záda řekněme lehce růžovo-fialová. Podstatné je, že materiálem je umělá eko kůže, která je velice příjemná na dotyk a současně zajišťuje, že vám zařízení nevyklouzne z ruky. Stinnou stránkou naopak je, že se na kůži zachytávají nečistoty a velmi obtížně se z ní dostávají.

Rámeček je hliníkový a působí poměrně pevně. Líbí se mi provedení polooválného modulu, do kterého je zahrnut displej i hlavní fotoaparáty. Cit pro detail výrobci rozhodně není cizí. Vás však bude nejvíce zajímat zpracování. A zde se dle očekávání šetřilo. Konstrukce se sice nekýve, ale otevírání/zavření nejde tak snadno jako u dražších kousků. Mobil lze otevřít v několika úhlech, ke konci již dojde k automatickému otevření/uzavření.

Největším problém představuje samotný kloub, který celkem vrže. Jelikož jde o takřka nové zařízení, je to zdvižený varovný prst, byť Blackview tvrdí, že konstrukce je testována na 250 tisíc otevření/zavření. Vrzající telefon bude chtít patrně málokdo. O zvýšené odolnosti se pak nemusíme bavit, neboť žádná není. O jistou formu ochrany se tak může starat plastové ochranné pouzdro dodávané v prodejním balení, které je tradičně rozděleno na dvě části.

Líbilo se nám povedený vzhled

Nelíbilo se nám kloub vrže

na eko kůži se drží nečistoty

Displej(e): očekávaná klasika

Chuť si lze spravit hlavním vnitřním displejem. Jde o ohebný AMOLED panel s 6,9" a Full HD+ rozlišením. Je ale třeba se smířit jen s 60Hz obnovovací frekvencí, ale co, když to funguje u iPhonů, proč ne u Blackview, že? Podstatné je, že samotný ohyb na displeji téměř není vidět, cítit je samozřejmě po přejetí. Čitelnost displeje je velice slušná i venku či z úhlů, nechybí automatická regulace jasu. V tomto ohledu se tak Hero 10 takřka vyrovná ohebným kolegům.

Jelikož zde máme véčko, nechybí venkovní displej, byť je opravdu malý. Jedná se o 1,19" AMOLED panel kruhového tvaru. Abych to lépe přiblížil, velikost odpovídá menším chytrým hodinkám. Na venkovním displeji toho moc nezvládnete. Lze si nastavit tapetu či styl hodin, mrknout na počasí, ovládat hudební přehrávač či si přečíst notifikace. Jenže ne vše funguje tak, jak byste chtěli. Zobrazení notifikací je silně omezené, na reakce rovnou zapomeňte. Počasí se jednoduše ani po několika dnech nechce načíst, nejlépe funguje fotoaparát a hudební přehrávač. Je ale potřeba se obrnit trpělivostí.

Líbilo se nám kvalitní vnitřní AMOLED panel

téměř nepatrný ohyb na displeji

Nelíbilo se nám vnější displej je příliš malý

widgety často nefungují korektně

Zvuk: slabší průměr

Slavné to není ani se zvukovým projevem. Jsou sice připraveny dva reproduktory, ale ten horní je tichý a nevýrazný. Celkově je zvuk plechový, klade důraz jen na výšky.

Nelíbilo se nám nepřesvědčivé reproduktory

Výkon hardwaru: závan dávných časů

Ohebné telefony zkouší vyrábět poměrně dost méně známých výrobců a častým společným jmenovatelem je procesor Helio G99 od MediaTeku. Není špatný, )méně náročného uživatele nebude brzdit, ale přeci jen je starší a co je nejzásadnější, nezvládá 5G. Těžko budete hledat jiný mobil za 15 tisíc korun, který 5G neumí. Blackview se však omezený výkon snaží chytře maskovat velkorysými paměťmi, jako je 12 GB RAM a 256GB úložiště. Po prvním zapnutí zbývá 229 GB pro vaše data, přičemž paměťové karty podporovány nejsou.

Benchmark testy

Líbilo se nám velké paměti

Nelíbilo se nám starší procesor

Výdrž baterie: očekávaná klasika

Co se týče výdrže, můžete si oddechnout, Blackview zde neexperimentovalo a baterie má na tento typ mobilu standardní kapacitu 4 000 mAh. Výdrž se pohybuje kolem jednoho dne při aktivním používání, druhý už by pak mobil zpravidla celý nezvládl. Příjemně potěší 45W drátové nabíjení, kdy patřičný adaptér najdete v krabičce společně s telefonem. Na 50 % to mobil stíhá za 20 minut, úplné nabití za necelou hodinku. Bezdrátové nabíjení by jistě bylo fajn, avšak chybí.

Líbilo se nám svižné nabíjení

Konektivita: na 5G zapomeňte

Zásadní nedostatek telefonu spočívá v nepodpoře 5G. To už je dnes možné brát za samozřejmost, ale ne u Blackview Hero 10. Je nutné se spokojit v případě mobilního internetu maximálně se sítěmi 4G. Samozřejmostí je Wi-Fi ac, Bluetooth, NFC a geolokační služby v čele s GPS a GLONASS. Telefon zvládá pracovat se dvěma nanoSIM, nicméně s eSIM si neporadí.

Líbilo se nám podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám nezvládá 5G

nepodporuje eSIM

Fotoaparát: již známá klasika

Již dle papírových specifikací lze spatřit ústupky v oblasti fotoaparátů. Jejich počet je ještě standardní. Hlavní snímače jsou zde dva, což je u mobilů véčkové konstrukce běžné. Máme zde hlavní fotoaparát Samsung ISOCELL HM6 se 108 megapixely, avšak bohužel postrádá optickou stabilizaci obrazu, což je první špatná zpráva. Druhý objektiv je ultraširokoúhlý, ale kvůli 8 Mpx rovněž nebudí příliš velké nadšení.

Zapomenout nemůžeme ještě na čelní kamerku v ohebném displeji s 32 megapixely. Zastavme se také u videa, které hlavní fotoaparát dokáže natáčet maximálně ve 2K rozlišení (1 440p) se 30 snímky za vteřinu. 4K je mobilu bohužel zapovězeno, za což může nasazení procesoru Helio G99 od MediaTeku.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Čelní fotoaparát Rozlišení 108 Mpx 8 Mpx 32 Mpx Optická stabilizace Ne Ne Ne Světelnost f/1.9 ? f/2.5 Velikost senzoru 1/1,67" ? ? Záznam videa 1 440p, 30 FPS 1 440p, 30 FPS 1080p, 30 FPS

Hlavní snímač dokáže alespoň průměrnou fotku pořídit za dostatečného světla. Barvy jsou věrné, ostrost však maximálně průměrná. V interiérech se zvyšuje šance na šum, případně zásadnější neostrosti způsobené tím, že telefon jednoduše neudržíte a není zde nápomocná optická stabilizace obrazu. Ještě horší situace panuje kolem ultraširokoúhlého objektivu, který je téměř nepoužitelný. I venkovní fotografie trpí neostrostí ve velké míře a výsledky nevypadají dobře ani na displeji mobilu.

Pokud chcete pořizovat selfie, máte u telefonu véčkové konstrukce dvě možnosti. Buď využít fotoaparát v průstřelu displeje, nebo vsadit na hlavní snímač a venkovní displej. Zpravidla je samozřejmě vhodnější využít hlavní snímač, bývá kvalitnější. U Blackview Hero 10 to však tak jednoznačné není. 108megapixelový snímač totiž neoslní a 32megapixelový vnitřní fotoaparát jej snadno dohání kvalitou. Klidně tak můžete využít jeho služby. Alespoň se lépe uvidíte na velkém displeji při focení.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Kvalita záznamu videa se nese v duchu fotografií. Výsledek působí velice roztřeseným dojmem, ostrost je slabá, takže video se hodí jen jako nouzovka, ideálně pro potřeby přehrání na displeji telefonu.

Blackview Hero 10 (testovací video) – 1440p, 30 FPS

Líbilo se nám možnost fotit skrze čelní displej

Nelíbilo se nám celkově slabé fotoaparáty

podprůměrné video

Software: zdvižený prst

U méně známých čínských výrobců je vždy otázkou, jak se povedlo prostředí. Nejprve tedy fakta. V telefonu je Android 14 s nadstavbou DokeOS 4. Designově jde o velmi čisté prostředí, které působí přehledně, avšak již poněkud zastarale. Důležité ale je, že je dobře optimalizováno, funguje svižně a je kvalitně lokalizováno do českého jazyka, což se cení.

Blackview přislíbilo 3 roky aktualizací systému, avšak v době, kdy byl v telefonu Android 13. Zbývají nám tak dvě velké aktualizace, konečnou tak pro mobil zřejmě bude Android 16, avšak ani na to bych 100% nespoléhal. K samotným aktualizacím totiž Blackview přistupuje velmi vlažně a například bezpečnostní záplaty jsou aktuálně půl roku staré. Po vrzající konstrukci další zdvižený prst.

Skrze venkovní displej lze ovládat hudební přehrávač

Neočekávejte ani žádné speciální vychytávky spjaté s ohebným displejem, pokud tedy nepočítáme tradiční rozdělení obrazovky a možnost pracovat ve dvou aplikacích současně. O zabezpečení se může postarat čtečka otisků prstů, která je integrována do bočního tlačítka.

Líbilo se nám slušná optimalizace

Nelíbilo se nám nedostatečná softwarová podpora

nevyužití ohebného displeje

Zhodnocení

Blackview Hero 10 je s cenou kolem 15 tisíc korun skutečně nejlevnějším novým mobilem s ohebným displejem na českém trhu. Je to ale výhra? Za nás není. Výrobce totiž opravdu hodně šetřil a rezervy spatřujeme v konstrukci pantu, softwarové podpoře a fotoaparátech. Rozhodně by se hodil i schopnější venkovní displej a 5G. Ohebný displej vás jistě může zlákat, ale doporučujeme se alespoň podívat na konkurenci. Ta totiž nemusí být nutně dražší, zato bude výrazně lepší.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz