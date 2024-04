Nejlevnější skládačka? Blackview Hero 10 nabídne OLED displej i 108Mpx fotoaparát

Fotografie: Blackview

Telefony s ohebnými displeji jsou na trhu běžně posledních 5 let, avšak ačkoliv dochází ke snižování cen, je to pokles velice pozvolný a nadále platí, že chcete-li nový ohebný mobil, stojí od 20 tisíc korun. Ledacos by se však mohlo brzy změnit, což naznačoval například i letošní barcelonský veletrh, kde bylo k vidění hned několik mobilů s ohebným displejem od méně známých výrobců, jako je třeba DooGee či Nubia, jež hodlají útočit nízkou cenou. Do této společnosti se připojí také výrobce Blackview s modelem Hero 10, který bude představen zanedlouho, avšak kompletní informace se již objevily v obchodě AliExpress.

Půjde o oblíbené zařízení s véčkovou konstrukcí. Výrobce se pyšní tím, že je vše testováno na minimálně 250 tisíc otevření a zavření. Pant udrží telefon i z části rozevřený, a to v úhlech 30° a 150°. Vnitřní OLED displej má úhlopříčku 6,9" a disponuje jemným rozlišením či maximálním jasem až 1 300 nitů. Nechybí samozřejmě i poměrně malý venkovní displej kruhového tvaru.

Novinka nepotěší náročné, neboť využívá starší procesor Helio G99 od MediaTeku s 12GB RAM LPDDR4X. Interní 256GB paměť je pak limitována nižší rychlostí kvůli standardu UFS 2.2. Zamrzí také starší Android 13 s nadstavbou DokeOS 4.0. V tomto roce má dorazit alespoň Android 14 a výrobce slibuje 3 roky aktualizací. To zní dobře, ale nemusí to nutně znamenat velké updaty samotného systému.

Hlavní fotoaparát disponuje 108 megapixely, konkrétně jde o snímač Samsung ISOCELL HM6. Druhým do party je ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely. Výčet pak zakončuje kamerka v průstřelu displeje s 32 megapixely. Baterie uvnitř mobilu má kapacitu 4 000 mAh a je podporováno 45W drátové nabíjení. Za pouhých 20 minut se dostane na 48 % kapacity baterie. Nechybí podpora NFC či dvou nanoSIM, ale musíte zapomenout na 5G.

V tuto chvíli nový Blackview Hero 10 ještě není v prodeji, avšak hovoří se o ceně, která by se měla pohybovat kolem 12 tisíc korun i s daní. Pakliže by se potvrdila, jednalo by se o jeden z vůbec nejlevnějších telefonů se skládací konstrukcí.