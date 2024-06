Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz





Trh s tablety má svůj největší rozmach zřejmě již za sebou, přesto lze stále vybírat z relativně širokého portfolia, a to hned podle několika kritérii. V tomto výběru vám přináším selekci tabletů s cenou do 15 tisíc Kč, kdy lze již zakoupit velmi solidně vybavený kus hardwaru s mnohdy i pokročilými funkcemi. Které tablety se podívaly do našeho výběru?

Vybíráme nejlepší tablety do 15 000 Kč!

Nejlepší tablet do 15 000 Kč

Xiaomi Pad 6S Pro

Novinkou představenou na letošním veletrhu MWC 2024 je tablet Xiaomi Pad 6s Pro 12.4, který lze i ve vyšší paměťové konfiguraci s 512 GB a 12 GB RAM pořídit za cenu těsně pod úrovní 15 tisíc Kč. Dokáže ohromit 12,4" IPS LCD panelem s velmi jemným rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Skvělý je rovněž jas až 900 nitů či ochrana pomocí sklíčka Gorilla Glass 5. Tablet je dle výrobce navíc profesionálně barevně kalibrován na barevnou křivku CIE2015, což odpovídá špičkovým televizím či notebookům Xiaomi.

Náročnější rovněž potěší, že je možné Pad 6s Pro 12.4 spárovat s externím monitorem, případně jej využít i jako sekundární displej pro notebook. Zajímavostí je, že na zadní straně má pogo piny, pomocí kterých lze Pad 6S Pro přichytit k palubní desce automobilu Xiaomi SU7 EV a rozšířit jeho displejem infotainment.

Předností tabletu je čipset Snapdragon 8 Gen 2 a prostředí Android 14 + nadstavba HyperOS. Vybrané aplikace, například WPS Office, umí pracovat v rozdělených obrazovkách, takže lze spustit na jednom displeji až tři programy. Dále nechybí obstojný hlavní fotoaparát s 50 megapixely a možností záznamu 4K videa. Sekunduje mu už jen 2megapixelový portrétní objektiv, což však zrovna u velkého tabletu nijak nevadí. Mnohem důležitější je, že čelní kamerka pro videohovory má 32 megapixelů.

Zajímavostí Padu 6S Pro 12.4 je pak baterie s kapacitou 10 000 mAh, především pak velmi rychlé 120W drátové nabíjení, které mezi tablety nemá obdoby. Mnohem více než samotný výkon vám pak zřejmě řekne čas nabíjení. Kompletně vybitý tablet nabijete na 100 % za pouhých 35 minut. Energii tak vždy dočerpáte během chvíle.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Oblíbená řada FE neboli Fan Edition se může pochlubit kromě sluchátek či telefonů rovněž povedeným tabletem Galaxy Tab S9 FE. Již v balení se přitom kromě tabletu nachází také pero S Pen, stejně jako nabíjecí kabel, avšak v rámci trendů je balení tradičně bez adaptérů.

Tablet zaujme po konstrukční stránce tloušťkou pouhých 6,5 mm i rozumnou hmotností 523 gramů. Tělo je přitom vyrobeno z hodnotného hliníku a působí prémiově. Výrobce myslel také na bezpečnost a do zařízení integroval rovněž čtečku otisků prstů, která funguje příkladně a také je relativně velká. Oblastí, v níž Galaxy Tab S9 FE vyloženě boduje, je zvýšená odolnost dle IP68. Znamená to, že se nezalekne prachu ani ponoření do vody, což obvykle nenajdeme ani u výrazně dražších modelů.

Důležitou roli hraje rovněž displej, který je typu IPS LCD. Spokojeni jsme byli s rozlišením 1 920 × 1 280 pixelů i uhlopříčkou 10,9", za dostačující lze považovat i 90Hz obnovovací frekvenci či zvýšenou ochranu v podobě skla Gorilla Glass 3. Zařízení nabízí ucelený multimediální zážitek, a tak se lze spolehnout i na dostatečně hlasité a kvalitní stereo reproduktory, přestože s 3,5mm jackem již počítat nelze.

Z dalších vlastností stojí za zmínku dostatečně dlouhá výdrž na nabití díky nasazení 8 000mAh baterie, potěší ale také podpora 45W nabíjení či povedené prostředí One UI. Nedávno obdržel tento model rovněž aktualizaci na systém One UI 6.1 s podporou funkcí Galaxy AI a k dispozici je i režim DeX.

Microsoft Surface Go 3

Do našeho výběru zavítal i Microsoft Surface Go 3, ačkoliv se o klasický tablet tak docela nejedná, minimálně ne z hlediska použitého OS, kterým jsou Windows. Zařízení je tak skvělou volbou například pro školou povinné, kteří potřebují využívat program napsaný pouze pro Windows, ale také je láká skvělá přenositelnost. Toto zařízení 2v1 váží pouhých 544 gramů, lze k němu připojit velmi pohodlnou klávesnici a neschází ani praktický 3,5mm jack či moderní USB-C.

Microsoft Surface Go nabízí obchod MP.cz, kde si můžete tablet zakoupit.

Konstrukčně se můžete těšit na vysokou kvalitu zpracování i praktický (v těle ukrytý) stojánek, pomocí něhož si lze vytvořit ideální úhel náklonu obrazovky. 10,5" zobrazovací panel je pochopitelně dotykový, nabídne „pracovní“ poměr stran 3:2, dostačující rozlišení 1 920 × 1 280 pixelů i ochranu v podobě skla Corning Gorilla Glass 3.

Jedním z největších lákadel tohoto modelu může být cena, která je aktuálně v rámci doprodeje pod úrovní 10 tisíc Kč. Jen stěží lze najít lepší pracovní nástroj pro studenty či nenáročné uživatele s konstrukcí 2v1 a plnohodnotným systémem Windows 11.

Apple iPad Air (2022)

Ačkoliv Apple nedávno uvedl zbrusu nový iPad Air s čipsetem M2, v rámci našeho rozpočtu do 15 tisíc Kč se musíme uchýlit k doporučení modelu z roku 2022. iPad Air (2022) přesto rozhodně má co nabídnout, ať už se jedná o pohotové biometrické rozpoznávání uživatele pomocí otisku prstu (Touch ID) či praktické USB-C. Kladně rovněž hodnotíme širokou paletu nabízených barev, které se nedrží typicky nudné šedé/černé, ale najdeme zde i růžovou, fialovou či třeba modrou.

Přední straně dominuje 10,9" obrazovka s rozlišením 2 360 × 1 640 pixelů, která podporuje Apple Pencil 2. generace a má antireflexní povrch. Ačkoliv zde figuruje jen obyčejný IPS LCD panel, vypadá obrazovka hezky a má i slušnou svítivost 500 nitů.

Konkurenční výhodou iPadu Air může být výkon, který je díky nasazení procesoru Applu M1 (verze s osmijádrovým GPU) a 8 GB RAM na poměry tabletu opravdu špičkový a je jasné, že upgrade na nový iPad nebudete muset (kvůli výkonu) řešit několik dlouhých let. S novým čipsetem je možné získat až 256GB úložiště, základní kapacita činí pouze 64 GB.

Kvalita pořízených snímků i videa je, jak už to tak u iPadů bývá, špičková a zanechává za sebou většinu konkurence s Androidem. Fotky mají pěkné barevné podání, správně nastavenou expozici, kontrast i dostatek detailů a za denního světla vypadají zkrátka skvěle. Výsledky ve zhoršeném osvětlení také nezarmoutí a ve světe tabletů jsou stále nadprůměrné. Selfie kamerka dokáže vyfotit parádní ultraširokoúhlé snímky, ale také (softwarově upravené) fotografie s běžným rozsahem. Video na čelní kamerku lze natáčet v maximální Full HD kvalitě s 60 FPS, zadní kamera pak zvládne 60 snímků i ve 4K.