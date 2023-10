Nejen obchodování, ale i edukace. Co vše umí mobilní aplikace XTB?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Může se zdát, že se v poslední době s možnostmi velmi rychlého a snadného obchodování akcií skrze telefon roztrhl pytel. Stejně jako u bankovní či nebankovní instituce, u níž se rozhodnete uložit vaše finance s vizí zhodnocení, však platí, že je dobré mezi různými platformami dobře vybírat. Nejde přitom pouze o bezpečnost vašeho vkladu, ale v neposlední řadě také o to, jak se daná platforma, v našem případně její mobilní verze (aplikace pro smartphone), používá a co všechno umí.

XTB – Online investování

Jednou z renomovaných společností v segmentu obchodování je polská společnost XTB, jež svým klientům již delší dobu nabízí i možnost pohodlného obchodování skrze mobilní aplikaci dostupnou pro iOS i Android. Ten, kdo tak nemá zájem obchodovat skrze klasickou platformu na počítači, může své aktivity přesunout právě na displej telefonu. Vzhledem k tomu, že dnes nosíme ve smartphonech přístup k bankovnictví, chytrým zámkům od našich domovů či dokonce klíčků od vozidel, pak obchodování skrze telefon nepředstavuje zvýšené bezpečnostní riziko. Svědčí o tom ostatně i více než jeden milion stažení, a to pouze pro Android v rámci Obchodu Play.

Lze přepokládat, že zájemci o aplikaci XTB budou mít velmi dobrou představu o tom, jaké služby společnost XTB nabízí, respektive již budou jejími klienty. Pro méně znalé lze však XTB považovat za jedno místo pro veškeré investiční a tradingové aktivity. Jedná se tedy nejen o obchodování akcií, ale rovněž v poslední době velmi oblíbených ETF, které jsou v běžném objemu u XTB s nulovým poplatkem. V rámci skutečně široké nabídky společnosti XTB se dále řadí tradingové CFD instrumenty (komodity, indexy, forexy, kryptoměny, CFD akcie a ETF).

Pro naše účely, tedy ukázku toho, co vlastně aplikace od XTB dokáže, stejně jako demonstraci toho, že její používání je velmi jednoduché, jsme však zvolili verzi pro iOS. Platí přitom, že

Založení účtu v mžiku oka

Ihned po stažení a instalace aplikace se lze rovnou přihlásit, případně si založit bezplatný testovací účet, skrze který si lze aplikaci i možnosti XTB platformy jako takové dobře osahat. Tzv. demo účty mohou být rovněž dobrou průpravou do světa aktivnějšího obchodování, ačkoliv zde hraje významnou roli psychologický aspekt, neboť obchodování s fiktivními penězi je naprosto odlišné od toho s reálnými.

Proces založení účtu je velmi jednoduchý

Pro vytvoření demo účtu je každopádně nutné projít standardním procesem, postačí tedy zadání e-mailové adresy a vytvoření hesla, následně stačí již jen kliknout na aktivační odkaz, který dorazí na e-mailovou adresu. To je zároveň vše, co je nutné vykonat pro to, aby si mohl nový uživatel vyzkoušet aplikaci jako takovou. Vytvoření reálného účtu pak vyžaduje zadání dalších údajů, které vyžaduje česká i nadnárodní legislativa.

Funkce a možnosti

Platformu XTB mají mnozí spojenou s výbornými edukačními materiály, které na uživatele čekají i v rámci aplikace, a to v sekci „Více“. Zde se nachází celá řada videí, která zasvětí nováčky do obchodování, ať už se jedná o psychologii obchodování, metody tržní analýzy, výběr vhodného instrumentu nebo třeba způsoby, jak eliminovat (a pochopitelně ideálně zcela předcházet) ztrátám. Kromě toho se zde však nachází i několik videí, jež vysvětlí, jak používat samotnou aplikaci. Edukační materiály jsou mnohdy placené (zejména různé obchodní kurzy mohou být pro běžného smrtelníka až nepochopitelně drahé), proto je příjemné, že se mohou uživatelé zdarma vzdělat rovnou na XTB.

V sekci „Více“ poté najdeme i kalendář důležitých událostí, jež mohou mít vliv na trhy, ale také centrum nápovědy. Klientská podpora je dostupná 5 dní v týdnů 24 hodin denně, tudíž se na ni mohou zákazníci XTB téměř kdykoliv obrátit. Hned vedle sekce více se nachází „Zprávy“. Významné zprávy se mohou objevovat uživatelům mobilní aplikace rovněž v důležitých notifikacích, aby jim nic neuniklo.

Sekce „Prozkoumat“ shrnuje například největší denní pohyby a obecně umožňuje zjistit, jak si vedou akcie různých společností, komodity a podobně. Odsud je možné rovněž nakupovat či prodávat, respektive zadávat příkazy do systému. V sekci „Portfolio“ pak uživatel vidí přehled otevřených pozic, nevyřízených (čekajících) objednávek, uzavřených pozic a peněžních operací. Potěší, že se jedná o vizuálně velmi čistou sekci, která umožní získat okamžitý přehled. Poslední (či v seznamu první) položka, „Obchodování“, je pak dalším způsobem, jak zadávat objednávky do systému.

Zhodnocení aplikace XBT

Aplikace XTB a výše popsané možnosti usnadní život nejednomu uživateli, který chce mít přístup k platformě na cestách. V rámci nastavení pak najdeme i další praktické vychytávky, jako je například možnost neustále zapnutého displeje (nevypínat obrazovku), změny pozadí ze světlého na tmavé, nebo aktivace biometrického ověření (například Face ID).

Aplikace si rovněž zaslouží pochvalu za svižnost i příkladnou optimalizaci. V neposlední řadě stojí za zmínku i praktická malá notifikační lišta (v rámci aplikace), která oznámí, že byla data synchronizována. Uživatel má tak jistotu, že sleduje po každém novém spuštění aplikace aktuální informace.

O dalších výhodách platformy XTB, jako je široká nabídky tisíců akcií z nejrůznějších trhů i možnost obchodovat kromě akcií například také kryptoměny, komodity či měny, se lze dočíst na stránkách xtb.com.