Generali má novou mobilní aplikaci, kde najdete vše k vašim pojistkám

Fotografie: Generali Česká pojišťovna

Největší pojišťovna v České republice, Generali, právě představila novou mobilní aplikaci Moje Generali, tedy klientskou zónu v telefonu. Její hlavní úlohou je přinést uživatelům důležité informace o jejich pojištění, škodách či platbách. „Aplikaci jsme vyvíjeli s vidinou toho, že našim klientkám a klientům přinese do jejich života především jednoduché uživatelské prostředí a zároveň maximum informací, které skutečně potřebují. To vše jsme doplnili o množství chytrých maličkostí, o kterých jsme přesvědčení, že uživatelé při používání aplikace Moje Generali ocení,“ vysvětluje Vladimír Staněk, ředitel digitálních služeb v Generali České pojišťovně.

Moje Generali přitom pod stejným názvem znamená i platformu klientské zóny na webu, přihlašovací údaje jsou pak pro všechny platformy stejné, po prvním přihlášení do aplikace navíc můžete zvolit ověření skrze biometrické údaje (otisk prstu, sken obličeje). „Jde o náš důležitý příspěvek do celého množství inovací a technologií, které díky digitalizaci a umělé inteligenci v pojišťovnictví prokazatelně zrychlují procesy, komunikaci a zlepšují také klientský zážitek,“ podotýká Vladimír Staněk. „Už úvodní obrazovku jsme koncipovali tak, aby klientka nebo klient na první dobrou věděli, zda je s jejich pojištěním či platbami za něj vše v pořádku. Je to jedno z nejdůležitějších očekávání, které z našeho testování při vývoji aplikace i webové varianty vzešlo,“ dodává.

Do aplikace se můžete přihlašovat snadněji a ještě bezpečněji pomocí ověření biometrických údajů.

A co v aplikaci vlastně najdete? Úvodní obrazovka nabízí přehled smluv a případných škod, stejně jako informaci, pokud chybí platba za pojištění nebo je vyžadováno doložení dokumentu ke škodě. Aplikace je šikovná také v tom, že vás dokáže upozornit na chybějící platbu klasicky skrze notifikaci, stejně jako vám do schránky v aplikaci doručí dokumenty bez nutnosti zadávat bezpečnostní heslo.

V aplikaci máte i přístup k elektronické kartičce cestovního pojištění, u autopojištění je k dispozici elektronicky zase zelená karta. „A to v režimu offline, řidička či řidič se k ní v případě potřeby dostanou i bez připojení k internetu,“ dodává Vladimír Staněk. V modulu o smlouvách najdete rovněž kontakt na poradce, který smlouvu spravuje. Aplikace také podporuje rychlé a zabezpečené platby za pojištění přes oficiální služby Google Pay a Apple Pay.

Na závěr dodejme, že aplikace Moje Generali je ke stažení zdarma pro Android (verze 5.0 a novější) a iOS (verze 14 a novější).