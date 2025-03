WhatsApp jako výchozí aplikace pro volání a zprávy? Ano, na iPhonech už brzy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Komunikační aplikace WhatsApp se neustále rozvíjí a přináší nové funkce, které zvyšují jeho praktičnost. Nejnovější beta verze pro iOS naznačuje, že uživatelé by brzy mohli získat možnost nastavit tuto aplikaci jako výchozí pro hovory i textové zprávy, o čemž informuje server WAbetainfo, (viz wabetainfo.com). Tato změna přichází v návaznosti na tlak Evropské unie na větší otevřenost platforem, což přimělo Apple k úpravě některých omezení v rámci systému iOS.

Uživatelé beta verze WhatsAppu pro iPhone si mohli všimnout nové možnosti, která jim umožňuje nastavit WhatsApp jako hlavní aplikaci pro telefonování a odesílání zpráv. To znamená, že místo klasické aplikace Telefon či Zprávy by iOS mohl přímo směrovat hovory a texty přes WhatsApp. Tato funkce však zatím není dostupná pro všechny a její široké zavedení závisí na budoucích aktualizacích.

Podobná změna by mohla významně posílit postavení WhatsAppu na iOS. Apple se v minulosti zdráhal umožnit uživatelům nastavovat alternativní aplikace pro klíčové funkce systému, ale vzhledem k novým regulacím v Evropě musel některá omezení uvolnit. Zda a kdy se tato možnost objeví ve stabilní verzi WhatsAppu, zatím není jasné. Pokud se však novinka skutečně dostane do finální verze aplikace, mohlo by to znamenat, že uživatelé budou mít větší volnost v tom, jakým způsobem komunikují na svých zařízeních s iOS.