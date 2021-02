Návrat po 7 letech? Samsung prý chystá hodinky s Wear OS

Známý informátor, kterého můžete znát pod přezdívkou Ice Universe, přišel s poměrně kontroverzní spekulací. Dle jeho slov chystá Samsung nové chytré hodinky, avšak s operačním systémem Wear OS od Googlu. To je zcela proti strategii, kterou Samsung v posledních letech razí. Všechny hodinky od Samsungu totiž fungují na systému Tizen, který je navíc zpravidla schopnější než Wear OS.

