Náramky nehodlá opustit ani Samsung. Připravuje se model Galaxy Fit 4

Chytré náramky se možná již netěší takové popularitě jako před několika lety, avšak většina výrobců na ně nezanevře. Příkladem budiž i Samsung se svou řadou chytrých náramků Galaxy Fit. Prozatím poslední příslušených s označením Galaxy Fit 3 byl představen již zkraje roku 2024, což jsou více než dva roky nazpátek.
Dle informací serveru Sammobile však jihokorejský výrobce již připravuje nástupce s očekávaným označením Galaxy Fit 4. Nemá se však představit na letní akci Unpacked, ale až později. Předpokládá se přibližně zářijový termín, kdy by se chytrý náramek Galaxy Fit 4 mohl objevit po boku například očekávaného telefonu Galaxy S26 FE.