Přes tři roky trvalo Samsungu, než přinesl nový chytrý náramek. Letos jsme se ale konečně dočkali modelu Galaxy Fit3, který za příznivou cenu láká kvalitním AMOLED displejem, sportovními funkcemi, odolností či přehledným prostředím. Je to ten správný recept, díky němuž Samsung uspěje mezi čínskou konkurencí?

Samsung je na poli nositelné elektroniky aktivní již celé čtvrtstoletí. V oblasti chytrých náramků se však zdálo, že jej příliš nezajímají. Donedávna byl posledním zástupcem náramek Galaxy Fit2, který se představil již v září 2020. To se však letos změnilo a v minulém měsíci došlo k odhalení náramku Galaxy Fit3. Snaží se navázat na předchozí úspěchy, avšak samozřejmě jde s dobou. Láká velkým AMOLED displejem i příznivou cenou.

Technické parametry Samsung Galaxy Fit3 Kompletní specifikace Konstrukce 42,9 × 28,8 × 9,9 mm , 18,5 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,6" (256 × 402 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť RAM: 16 MB , vnitřní paměť: 256 MB , paměťové karty: ne Akumulátor 208 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:35 hodin Dostupnost únor 2024, 1 499 Kč

Obsah balení: jen nezbytnosti

V malé krabičce se ukrývá již kompletně připravený náramek se silikonovým řemínkem, nabíjecí kabel s piny na jedné straně a USB-C na straně druhé a vše uzavírají nezbytné návody.

Líbilo se nám vše potřebné v balení

Konstrukční zpracování: takřka prémiové

Galaxy Fit3 je spíše drobnějším zařízením obdélníkového tvaru, které je příjemně lehké – 36,8 gramů s nasazeným páskem lze hodnotit tak, že po krátké chvíle o náramku na zápěstí ani nevíte. Samotné tělo náramku neváží ani 20 gramů. Navzdory tomu je hliníkové, což je příjemné plus.

Zpracování je precizní a plněna je odolnost 5 ATM, nechybí ani stupeň krytí IP68, což znamená, že náramku nevadí ani prach.

Výrobcem dodávaný řemínek je silikonový a působí obyčejně, alespoň v námi testované černé. Avšak na výběr je třeba ještě bílá.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

hliníkové tělo

zvýšená odolnost (5 ATM a IP68)

Displej: naprostá špička

Hlavní doménou náramku Fit3 je samozřejmě displej, který narostl na 1,6". Jde o AMOLED panel s jemným rozlišením a skvělou čitelností i venku. Působivé je podání černé, barvy jsou syté. Z tohoto důvodu doporučujeme volit spíše tmavší ciferník, neboť zamaskuje jasně viditelné rámečky okolo displeje. Ty jsou sice větší, avšak nejde o něco, co bychom v dané cenové hladině kritizovali. Displeji nechybí ani režim Always-On, kdy máte neustále na očích čas. O rozsvícení hodinek se může postarat gesto otočení zápěstí, které funguje zcela spolehlivě. Dostalo se i na automatickou regulaci jasu, těžko tak hledat něco, co by náramku v tomto ohledu chybělo.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

automatická regulace jasu

Always-On

Systém a výkon: snaha o preciznost

Ovládání náramku je svěřeno do rukou dotykovému displeji a jedinému tlačítku na pravém boku. To slouží pro návrat zpět, případně dvojitým stiskem spustíte vámi zvolenou funkci, kupříkladu se rychle dostanete mezi sportovní režimy. Náramek funguje výhradně s mobily, které mají Android 10 a novější (iOS není podporován), nejvíce funkcí pak získáte při párování se Samsungy s One UI 6 a novějším. Dále potřebujete aplikaci Wearable a pro plné využití zdravotních a sportovních funkcí i Samsung Health.

Samotné prostředí chytrého náramku je zpracováno perfektně. Výrobce si vyhrál s animacemi, které jsou plynulé. Rovnou řekněme, že optimalizace se podařila na jedničku a chod prostředí patří mezi chytrými náramky mezi absolutně nejlepší.

Na displej můžete umístit jeden ciferník, v nabídce jich je zhruba stovka, přičemž u každého lze volit konkrétní barvu textů a prvků. Samotný náramek si jich hned 8 dokáže pamatovat, netřeba tak pokaždé používat aplikaci v telefonu.

Z každé strany hlavního displeje se dostanete k dalším funkcím. Odshora vyjedou zástupci rychlých funkcí, kde si nastavíte třeba režim nerušit, spustíte režim kino a tak dále. Z pravého kraje displeje vyjedou dlaždice rychlých přehledů, odspoda hlavní menu a z levého kraje přehled veškerých notifikací. Dlaždice i podobu hlavního menu si lze uživatelsky upravit.

U nich se zastavme. Potěší, že je korektně zobrazena čeština i drtivá většina smajlíků. Na poměrně velkém displeji je text přehledný, dokonce lze v omezené míře i reagovat předpřipravenými zprávami. Spolehlivě se zobrazí informace ze všech aplikací, včetně ikonky aplikace, což usnadňuje rovnou poznat, jak důležitá notifikace je.

Ačkoliv je náramek párován skrze Bluetooth 5.3, stabilita spojení s mobilním telefonem je naprosto tristní. Stačí přejít do vedlejší místnosti a Galaxy Fit3 se od telefonu odpojí, což dokáže říci upozorněním na displeji a vibracemi. V tomto ohledu je na tom Fit3 opravdu velmi špatně a do kapsy jej strčí jakýkoliv i mnohem levnější náramek.

Zvládne také měřit srdeční tep, okysličení krve či spánek. Vše poměrně podrobně, avšak nejlépe je data číst skrze aplikaci. U měření srdečního tepu si můžete nastavit, zda má probíhat jen na vyžádání, každých 10 minut, nebo nepřetržitě. Samsung se například snaží být velmi líbivý a u spánku vám mimo relevantních dat sdělí, jakému zvířeti se váš spánkový cyklus podobá. Galaxy Fit3 se celkově snaží myslet na vaše zdraví, a tak zahrnuje i senzor pro detekování pádu. Jakmile to nastane, objeví se obrazovka, kdy stačí jedno potvrzení a skrze náramek dojde k odeslání SMS prostřednictvím telefonu na předem nastavená čísla.

Z dalších funkcí stojí za vypíchnutí kalendář, který si lze vcelku přehledně zobrazit, včetně synchronizovaných událostí. Pomocí náramku můžete pohodlně ovládat i hudební přehrávač, případně Spotify. Na displeji náramku se objeví nejen ovládání a tlačítka přehrávače, ale i náhled alba. Poněkud otravné je, že i když ukončíte poslech, čas od času se náhodně naběhne obrazovka s ovládáním. Pakliže máte telefon Samsung s One UI 6.0 a novějším, můžete náramkem spouštět a ovládat fotoaparát na dálku. Dokonce, i když je telefon uzamčený, můžete foťák rychle spustit.

Líbilo se nám propracované animace prostředí

perfektní optimalizace

možnost uživatelsky vše nastavit

ovládání hudby i s grafikou

možnost reagovat na notifikace

Nelíbilo se nám velmi časté odpojování od mobilu

nelze propojit s iPhony

občas zbytečné naběhnutí obrazovky s ovládáním hudby

Výdrž baterie: studená sprcha

V útrobách náramku je baterie s kapacitou 208 mAh, což je dnešní průměr. Výrobce slibuje až 13denní výdrž na nabití, avšak realita nemohla být vzdálenější. Náramek jsem používal aktivně, co se týče notifikací, kterých denně chodilo několik desítek, a neustále byl zapnutý Always-On. V této konstelaci je výdrž necelé tři dny na nabití, což je hluboký podprůměr. Konkurenční přístroje od Xiaomi či Amazfitu vydrží zpravidla dvakrát tolik. Výdrž je tedy další slabinou. Nabíjení probíhá přes nabíječku s piny, která je zakončena USB-C. Nabíjení zabere hodinu a půl.

Líbilo se nám velmi slabá výdrž na nabití

Sportovní funkce: standardní nabídka

Spolehnout se můžete na měření více než stovky sportovních aktivit, avšak bohužel se nedostalo na GPS, jedině přes spárovaný telefon. Na druhou stranu, u cenově dostupných náramků GPS zatím rozhodně nebývá obvyklá. Mezi režimy nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání či posilování na strojích. Během sportování máte na očích všechny důležité informace, ale je potřeba dodat, že ačkoliv náramek nemá GPS, spotřeba energie při sledování sportovních aktivit je opravdu vysoká.

Líbilo se nám dostatečná nabídka sportovních aktivit

přehledy v aplikaci

Zhodnocení: odsouzen k neúspěchu?

Samsung Galaxy Fit3 je na první pohled líbivým náramkem, který potěší kvalitním zpracováním, skvělým displejem nebo perfektně propracovaným prostředím. Praktické jsou pokročilé notifikace, bohatá nabídka ciferníků i sportovních režimů. Zdařilé jsou i obě aplikace, se kterými Fit3 spolupracuje. Výrobce však vše dokonale pokazil opravdu špatnou výdrží a neskutečně otravné je neustálé odpojování náramku i v rámci jednoho bytu.

Konkurence

Mezi konkurenty se nabízí loňský Xiaomi Smart Band 7 Pro, který má dokonce GPS, lepší konektivitu, delší výdrž a v podstatě stojí stejně.

Přejít do katalogu Xiaomi Mi Band 7 Pro Konstrukce 44,7 × 28,8 × 11 mm , 20,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,64" (280 × 456 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 235 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin

Konkurentem je také Huawei Band 8, který je levnější, má podobně kvalitní displej a navíc delší výdrž na nabití.

Přejít do katalogu Huawei Band 8 Konstrukce 44,4 × 26 × 10 mm , 16 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,47" (? × ? px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 0:45 hodin

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz