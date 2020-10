Nadstavba EMUI zřejmě končí. Verze 11 by mohla být poslední před Harmony OS

Fotografie: Huawei

K mobilním telefonům Huawei neodmyslitelně již několik let patří nadstavba EMUI, která se zpočátku označovala delším názvem Emotion UI. Aktuálně výrobce na vybrané modely posílá nejnovější 11. verzi, která by však dle nejnovějších informací mohla být vůbec poslední. Naznačuje to krátký rozhovor s Wangem Chengem, který má na starost vývoj softwaru v produktech Huawei.

Rozhovor lze shlédnout na weibo.com a dozvíme se v něm, že EMUI 11 používá velmi blízké prvky jako současná verze Harmony OS. To v praxi může znamenat, že EMUI může být přechodovou verzí, která uživatele připraví na Harmony OS. Vůbec první zařízení z mobilního segmentu, která se Harmony OS dočkají, musí být z výroby vybavena EMUI 11 a procesorem Kirin 9000. V tuto chvíli tak jde například o zbrusu nový Mate 40 Pro, který v redakci testujeme.