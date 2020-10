Nabíjení přes MagSafe je komfortní, ale zároveň může poškodit příslušenství

Bezdrátové nabíjení MagSafe, které u nových iPhonů 12 zprostředkuje až 15W nabíjecí výkon, má jednu vadu na kráse, a to doslova. Při nabíjení telefonu s nasazeným ochranným (v tomto případě silikonovým) pouzdrem totiž na zádech zůstane kruhový otisk. Na snímku (pocházejícím od macrumors.com) můžete vidět „stopu“ po MagSafe po pouhém jednom dni používání.

Apple Warns MagSafe Charger Can Leave Circular Imprints on Leather Cases https://t.co/r0Hz6paslq by @rsgnl pic.twitter.com/NKlNBkc5Bf