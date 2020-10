iPhony 12 by mohly v budoucnu podporovat reverzní nabíjení

Nová technologie MagSafe dostupná u iPhonů 12 by mohla podle certifikace amerického úřadu FCC (na kterou odkázal Jeremy Horwitz) v budoucnu umožnit také reverzní bezdrátové nabíjení připojeného příslušenství.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN