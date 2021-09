Lenovo představuje chromebook s OLED displejem

Fotografie: Lenovo

OLED displeje jsou i přes svoje stále větší rozšíření stále jakýmsi příznakem luxusu. Platí to nejenom pro telefony, ale hlavně pro tablety, notebooky a další větší zařízení. Na druhou stranu chromebooky se odjakživa profilují jako levnější alternativa k zařízením s Windows. Lenovo se tyto dva protichůdné směry pokusilo spojit do jednoho přístroje s názvem IdeaPad Duet 5.

Konstrukce je podobná starším chromebookům značky. Klávesnice s touchpadem je k displeji přichycena magneticky a funguje zároveň jako kryt. Samotný tablet pak má na zádech stojánek. Displej s úhlopříčkou 13,3" pak nabídne Full HD rozlišení, 100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3 a bude vyzařovat o 70 % méně modrého světla než panel LCD.

Vnitřnostem pak vévodí čipset Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2. K dispozici budou verze s 4 a 8 GB RAM, stejně tak lze volit i velikost úložiště od 64 do 256 GB. Do hardwarové výbavy dále spadá čtveřice reproduktorů s výkonem 15 W a dvojice USB-C. Baterie by na jedno nabití měla vydržet až 15 hodin.

Lenovo IdeaPad Duet 5 přijde na trh během října. Startovací cena pro USA je stanovena na 429,99 dolarů, což s českou DPH dělá asi 12 tisíc korun. Na chromebook je to relativně hodně, na zařízení s tak velkým OLED displejem zase překvapivě málo.