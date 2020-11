První beta verze Harmony OS vyjde 18. prosince

Fotografie: Huawei

Wang Chenglu, prezident softwarového oddělení Huawei, na weibo.com uvedl, že vývoj operačního systému Harmony OS nadále pokračuje. Světu sdělil poměrně klíčovou informaci, že vůbec 1. beta verze určená vývojářům by měla být vydána 18. prosince, avšak datum se ještě může mírně změnit. Na prvních jednotkách by tak testy mohly začít během ledna či února 2021. Vůbec první veřejná beta verze Harmony OS by pak mohla být uvedena nejdříve během dubna 2021.

Dle výrobce je 90 % jeho telefonů připraveno v budoucnu přejít formou aktualizace z Androidu na Harmony OS. Existuje zde také možnost, že Huawei zůstane nadále věrný Androidu, a to zejména v případě, že by došlo k přehodnocení postoje USA v čele s novým prezidentem, avšak Huawei musí nadále počítat s tím, jaká je nyní realita. Po delší době tak svitla šance, že se na poli mobilních telefonů formuje třetí operační systém, který by mohl hrát významnější roli.