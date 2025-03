Na český trh přichází Vivo V50 Lite. Jak získat super nabíječku zadarmo?

Fotografie: Vivo

Před několika dny Vivo oficiálně představilo novinku V50 Lite, která míří do klasické střední třídy a přesto dokáže nabídnout lákavou výbavu. Vzhledově jde o elegantní telefon s dominujícím 6,77" AMOLED displej, který má například 120 Hz. Pod kapotu se nastěhoval procesor Dimensity 6300 od MediaTeku a v případě českého trhu počítejte s 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Vhod přijde nejnovější Android 15 a 5letá softwarová podpora.

Zajímavě působí modul s fotoaparáty a přisvětlením Aura Light na zadní straně. To dokáže svítit různou teplotou, od bílé až po červenou a pomáhá především při portrétních snímcích. Hlavní snímač Sony IMX882 s 50 megapixely je doplně 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Pro selfies je připravena 32megapixelová kamerka v průstřelu displeje. Lákadlem pro zákazníky bude rozhodně baterie s kapacitou 6 500 mAh.

Nové Vivo V50 Lite se na českém trhu začíná prodávat za 7 299 Kč, avšak do 13. dubna lze několik set korun ušetřit. Do stejného dne navíc při nákupu obdržíte 90W nabíječku zcela zdarma. To je zásadní výhoda, neboť v prodejním balení se nabíječka standardně nenachází.