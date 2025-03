Rozbalujeme elegantní Vivo V50 s přisvětlením. Míří do vyšší střední třídy

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na český trh dnes dorazila klíčová novinka Viva pro vyšší střední třídu a my ji už máme v redakci. Model V50 by se snadno mohl stát pomyslným mostem mezi střední třídou a vlajkovými loděmi. Ve výbavě sice neexceluje maximálně výkonným procesorem, ale nabízí kvalitní displej, velké úložiště, vysokokapacitní baterii a zvýšenou odolnost dle stupňů krytí IP68 a IP69. Nejprve se však podíváme do prodejního balení.

Tmavě laděná krabička je poměrně napěchovaná, což je vždy dobré znamení. Kromě telefonu se v ní nachází bílý kabel zakončený na jedné straně USB-A konektorem a na druhé USB-C konektorem. Nechybí ani nezbytný klíček pro otevření šuplíčku na SIM karty, manuály a ochranný silikonový kryt, který obepne záda a boky mobilu. Velkou škodou je, že už ani Vivo nenabízí v prodejním balení nabíjecí adaptér.

Vivo se jako jeden z mála výrobců drží zaoblených stran telefonu, což z něj dělá příjemný „oblázek“. Záda jsou vyvedena v matných odstínech, což je samozřejmě dobře – neulpívají na nich otisky prstů. Novinka je se svými 7,7 milimetry příjemně tenká a hmotnost 189 gramů rozhodně nepatří k nadprůměrným hodnotám. Ve výbavě dokáže zaujmout 512GB interní paměť, ze které je po prvním zapnutí k dispozici 481 GB pro vaše data. Dobrý první dojem dělá AMOLED displej s rychle fungující čtečkou otisků prstů. Zamrzí však absence funkce Always-on, což je u mobilu za 15 tisíc už poměrně zvláštní.

Dobrou zprávou rovněž je, že prostředí je již postaveno na současném Androidu 15 a nadstavbě Funtouch OS 15. Během testování už dorazila i první dílčí aktualizace, která přinesla únorové bezpečnostní záplaty. Nové aktualizace systému Android i bezpečnostních záplat bude novinka dostávat po dobu 5 let. Kromě toho je dobrou zprávou i nasazení baterie s větší kapacitou, konkrétně 6 000mAh. Jsme tak zvědavi na reálnou výdrž.

Působivým prvkem telefonu je kruhové přisvětlení zvané Aura Light na zadní straně. Nejde o žádnou novinku, Vivo ji už nějaký ten pátek do svých modelů řady V nasazuje. V nastavení máte možnost měnit intenzitu světla i teplotu, tedy od takřka bílé až po červenou. Přisvětlení má pomoci především při fotografování portrétních snímků.

Nové Vivo V50, které se na českém trhu začíná prodávat za 14 999 Kč, v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v diskuzi pod článkem.