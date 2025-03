Vivo X200 Pro vás ohromí nejen fotoaparáty, ale i špičkovým výkonem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vivo X200 Pro se jednoduše povedlo – potvrdila to naše podrobná recenze, ale i článek zaměřený na schopnosti fotoaparátu a videokamery. Vivo si bez problému poradí s náročnými světelnými podmínkami, svým teleobjektivem nás pak dokonale okouzlilo. Věděli jste, že Vivo X200 Pro často používáme pro tvorbu našich náhledových obrázků? Tajit to nemusíme a ani nechceme, výsledky jsou mnohdy lepší než z klasického fotoaparátu. Vivo X200 Pro jsme si vybrali i jako našeho „parťáka“ na veletrh MWC 2025, kde jsme jej využívali jako videokameru.

Pokud rádi vytváříte obsah a hledáte nový smartphone, mělo by být Vivo X200 Pro v užším výběru. Vivo X200 Pro však není jen skvělý fotoaparát a videokamera v jednom, jde o jeden z nejvýkonnějších smartphonů dneška. A právě na výkonnostní stránku se zaměříme v dnešním článku.

MediaTek na svém místě

Vivo spolupracuje již nějakou dobu se společností MediaTek, proto i v modelu X200 Pro najdeme procesor této společnosti. Konkrétně jde o extra výkonný 3nm procesor Dimensity 9400, který vyrábí známá tchajwanská společnost TSMC. Jde o vůbec jeden z prvních čipsetů s architekturou, která spoléhá na „velká jádra“ (druhé generace). Procesor je díky tomu energeticky velmi efektivní, což jej činí ideálním pro použití ve vlajkových modelech. Pro zajímavost, Vivo X200 Pro spoléhá na Cortex-X925, 3× Cortex-X4 a 4× Cortex-A720. MediaTek slibuje až o 35 % vyšší jednojádrový výkon a až o 28 % vyšší vícejádrový výkon ve srovnání s předchozí generací procesoru. Co se týká GPU, navýšení výkonu je až 40 %.

Vivo vás nechce omezovat ani co se úložiště týká – k dispozici je 512GB interní paměti (UFS 4.0) a 16 GB RAM typu LPDDR5X. Už z těchto parametrů je jasné, že se Vivo soustředí na ty vůbec nejnáročnější zájemce.

Vivo X200 Pro obhájilo svůj špičkový výkon i v benchmarkových testech, které slouží ke srovnání výkonu napříč značkami a platformami. My jsme se zaměřili na výsledky z Geekbench 6 a 3DMark, které aktuálně patří k nejoblíbenějším.

Ano, ne vše je o výsledcích benchmarků, ale Vivo X200 Pro i v běžném provozu dokázalo, že není úkon, při kterém by novinka „ztrácela dech“. Dokonce ani po dokončení výkonnostních testů se Vivo X200 Pro nijak nezahřívalo, takže teplotní management je na příkladné úrovni – že by inspirace pro konkurenci?

Vystaráno na roky dopředu...

K čemu by byl vysoký výkon, kdyby nebyla zajištěna dobrá softwarová podpora? Vivo u modelu X200 Pro přislíbilo 4 velké aktualizace (tedy až Android 19) a 5 let bezpečnostních záplat. Nadstavba Funtouch OS 15 je velmi přehledná, Vivo se navíc spojilo s Googlem, a proto uvnitř nalezneme asistenta Gemini. Těšit se můžete i na nesmírně přínosnou funkci „Circle to Search“, která vám během okamžiku vyhledá relevantní obsah (například) k hledanému produktu.