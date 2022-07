Na Android útočí nový bankovní malware MaliBot

Check Point Research zveřejnil Celosvětový index dopadu hrozeb, podle kterého byl sice odstaven nebezpečný malware FluBot, ale zároveň se objevila nová hrozba, bankovní malware pro Android s názvem MaliBot. I když byl MaliBot objeven teprve nedávno, dostal se již na třetí místo nejrozšířenějších mobilních malwarů. MaliBot se maskuje za různé aplikace na těžbu kryptoměn a zaměřuje se na uživatele mobilního bankovnictví. MaliBot používá, podobně jako FluBot, podvodné SMS zprávy, aby nalákal oběti ke kliknutí na škodlivý odkaz, který je přesměruje na stažení falešné zavirované aplikace.

