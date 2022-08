Můj první tarif od O2 získá trojnásobnou porci dat

Fotografie: O2

Operátor O2 má ve své nabídce i speciální Můj první tarif, který je určen již pro děti od 6 let, horním limitem je pak věk 26 let. S blížícím se začátkem nového školního roku operátor přistoupil k navýšení datového objemu u tohoto tarifu, a to rovnou na trojnásobek. Ve výsledku však nejde o nic dechberoucího, neboť doposud byl v tarifu pouze 1 GB dat. Nově se tak nabídka navýší na 3 GB.

Objem dat navyšuje operátor O2 od 17. srpna. „I ti nejmladší uživatelé telefonu potřebují internetové připojení, aby mohli být se svými rodiči vždy v kontaktu. A to především v moment, kdy se vrací zpět do školních lavic. Rozhodli jsme se proto navýšit data u Mého prvního tarifu z jednoho na 3 GB,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Tarif bude nadále stát 299 Kč a bude nabízet neomezené SMS do sítě O2 a 120 volných minut do všech sítí. K tomu také již zmíněný 3GB datový balíček. Malým plusem je, že operátor u tohoto tarifu nijak nebrzdí konektivitu a poskytuje maximální možnou rychlost v síti 5G, která bude v konkrétním místě dostupná.

Novinka platí i pro stávající zákazníky, kteří již tarif využívají. „Chceme tak našim nejmladším zákazníkům zpříjemnit poslední dva týdny prázdnin a věříme, že větší množství dat za stejnou cenu potěší i rodiče,“ doplňuje Silvia Cieslarová.