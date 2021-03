Motorola Moto G100 bude oslňovat 6 fotoaparáty. Má se podobu modelu Edge S

Fotografie: Motorola

Motorola zřejmě brzy představí nový model vyšší střední třídy Moto G100, informuje o tomtechniknews.net. Jak můžeme vidět z uniklých obrázků, nepůjde o vyloženou novinku. Výbava i vzhled se má do značné míry podobat nedávno představené Motorole Edge S, mohlo by se tak v případě Moto G100 jednat o globální označení. Ve výbavě by se tak měl objevit 6,7palcový 90Hz IPS panel s Full HD+ rozlišením nebo výkonný procesor Snapdragon 870 s až 256GB interní pamětí.

Na zadní straně budou čtyři fotoaparáty a právě modul se má vzhledově mírně lišit od Edge S. V modulu se má nacházet 64Mpx fotoaparát s clonou f/1.7 a možností natáčet až 6K videa ve 30 FPS. Ve výbavě dále nechybí 16Mpx ultraširokoúhlý objektiv s autofocusem (který zastoupí i makro snímač), 2Mpx bokeh senzor a nakonec time-of-flight pro rozšířenou realitu a portrétní režim. Další dva fotoaparáty mají být ve formách průstřelů na čelní straně. Má se jednat o klasický 16megapixelový fotoaparát a 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač.

Prozatím není zřejmé, kdy dojde k představení a neznáma je též cena. Velmi brzy bychom se však měli dozvědět více.