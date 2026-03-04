Motorola Edge 70 Fuison+ přináší více foťáků a novější procesor

Motorola začátkem března představila novinku v podobě modelu Edge 70 Fusion, který už sám o sobě existuje ve dvou verzích, které se primárně liší velikostí baterie. Aby toho nebylo málo, vcelku v tichosti výrobce představil model Edge 70 Fusion+, prozatím na brazilském trhu (viz motorola.com). Vzhledově jde v zásadě o identické dvojče, avšak s o něco lepší výbavou.
V prvé řadě je nasazen o něco lepší procesor, konkrétně Snapdragon 7s Gen 4, zatímco v modelu Edge 70 Fusion je Snapdragon 7s Gen 3. Největší změny se však odehrály v oblasti fotoaparátu. Hlavní 50Megapixelový snímač nově doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 10megapixelový teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým přiblížením. Právě zoomovací fotoaparát na starší Edge 70 Fusion zcela chybí.
Ve verzi Edge 70 Fuison+ je pak nasazena standardní baterie s kapacitou 5 200 mAh a nikoliv ta větší s kapacitou 7 000 mAh. Na zmíněném brazilském trhu se Edge 70 Fusion+ prodává za v přepočtu 14,5 tisíce korun i s daní.
Zda se s touto vylepšenou verzí dočkáme i v Evropě, není v tuto chvíli známé. Prozatím tak můžeme počítat jen s modelem Edge 70 Fusion, který startuje na 10 599 Kč za verzi s menší baterií. Pakliže zatoužíte po kapacitě 7 000 mAh, připravte si 12 499 Kč.