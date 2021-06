Mohlo být skvělé. Podívejte se, co mělo umět LG Velvet 2 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

LG letos definitivně vzdalo svůj boj na poli mobilních telefonů a zrušilo výrobu. S telefony LG se tak již setkávat nebudeme. Krok to byl však poměrně nejistý a výrobce do poslední chvíle plánoval další měsíce. V nich jsme se měli dočkat například vlajkového Velvet 2 Pro, o kterém jsme již před časem slyšeli. Tentokrát o něm blíže informuje uživatel pod přezdívkou @FrontTron. Můžeme vidět nejen podobu telefonu, která by vycházela z loňského modelu Velvet, ale dozvěděli jsme se též podrobnosti o výbavě.

Telefon o rozměrech 165 × 75 × 7,5 mm by disponoval 6,8palcovým P-OLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Po krajích by panel byl mírně zakřiven, obdobně jako zadní strana. Potěšil by i výkonný Snapdragon 888 či 8GB operační paměť. Standardní by bylo 128GB úložiště. Dozvídáme se také o hlavním 64megapixelovém fotoaparátu s optickou stabilizací obrazu, 12megapixelovém ultraširokoúhlém objektivu a nakonec 8megapixelovém teleobjektivu s možností trojnásobného bezztrátového zoomu. Čelní kamerka by si vystačila s 10 megapixely.

Velmi malá tloušťka by se mírně podepsala na baterii, která by měla kapacitu jen 4 500 mAh. Jaká by byla výsledná výdrž, se však již nikdy nedozvíme. Velvet 2 Pro se do prodeje již nestihl dostat a objeví se maximálně v rukách zaměstnanců LG, kterým ho výrobce nabídl.