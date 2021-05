LG rozprodává nepředstavené telefony. Koupili byste si Velvet 2 Pro?

Letošní jaro bylo ve znamení smutku v mobilním světě, což zapříčinilo oznámení o konci produkce mobilních telefonů LG. Výrobce měl však smělé plány, které nakonec zůstanou neuskutečněny. Zřejmě do posledních měsíců byly zvažovány různé strategie a bezpochyby bylo ve hře i možné pokračování v tomto podnikání. Jednoznačným důkazem jsou i čile připravované nové telefony, které se měly v roce 2021 představit. Za všechny zmiňme světu oficiálně lehce odhalený LG Rollable, který měl nabízet rolovatelný displej.

Jihokorejský výrobce však pracoval i na nástupci loňského LG Velvet. Novinka se dle uživatele @FronTron měla jmenovat LG Velvet 2 Pro a představení bylo zřejmě na spadnutí. Dozvěděli jsme se, že má LG k dispozici zhruba 3 tisíce kusů Velvet 2 Pro, které se rozhodlo nabídnout svým zaměstnancům ke koupi. Bohužel pouze v Jižní Koreji a za poměrně striktních podmínek.

LG Velvet 2 Pro (LG Universal 2nd Gen, LG Rainbow, LM-V700N)



Unlocked unit

Approx. 3000 units

Resale prohibited

Black, Bronze, Ivory

Avail. only to Korea LG employees (max. 2 unit per person)

Around USD 170

Around 6 months of After Service (while parts last)

No software updates pic.twitter.com/mSuRpUQDa8