Modulární telefony ještě neřekly poslední slovo, naznačuje patent Xiaomi

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V historii chytrých telefonů jsme mohli být svědky hned několika pokusů o prosazení modulárních smartphonů. Představa zařízení, které lze pomocí připojitelné komponenty upravit či vylepšit, přesně podle potřeb uživatele se však doposud nikdy nesetkala s masovým úspěchem. Xiaomi to ovšem nevzdává a podle nejnovějšího patentu, na který odkazuje nl.letsgodigital.org, minimálně koketuje s myšlenkou modulárního telefonu, který by se dal rozložit/poskládat pomocí kolejnicového systému ne nepodobného tomu z konzole Nintendo Switch.

V prostředním modulu by tak byla baterie, nahoře fotoaparát a dole reproduktory s USB-C. Otázkou zůstává, jak by telefon vypadal z přední strany, kde by zákonitě muselo dojít ke vzniku mezery mezi jednotlivými částmi displeje. Jako vždy je u patentových nákresů dobré mít na paměti, že takovéto zařízení nikdy nemusí spatřit světlo světa a nápad možná zůstane jen na papíře.