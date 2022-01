Xiaomi má patent na čtečku otisků na libovolném místě displeje

Fotografie: Xiaomi

Použití čtečky otisků prstů bývá rychlejší a pohodlnější než zadávání hesla nebo PINu. Obtíž ale nastává v otázce umístění čtečky. Každý drží mobil trochu jinak, a tak někdo nedá dopustit na umístění na zádech, jiný na boku. Moderní trendy však směřují k přesunutí čtečky na čelní stranu pod displej.

Tam je ale zapotřebí dotknout se specifického místa prstem, což se mnohdy neobejde bez přehmatávání, které zdržuje, což připravuje čtečku o její hlavní výhodu – rychlost. Tomu by však mohl být už brzy konec. Gizmochina.com informuje, že u čínského patentového úřadu leží přihláška technologie, která by mohla tento nedostatek odstranit. Nová generace AMOLED displejů by mohla pomocí soustavy vysílačů infračerveného světla pod dotykovou vrstvou snímat otisk prstu kdekoli na ploše displeje.

Infračervené světlo pronikne dotykovou vrstvou, aniž by ovlivňovalo viditelné záření AMOLED vrstvy displeje.

Ještě není jasné, jak bude takový telefon rozpoznávat náhodné dotyky od těch záměrných, ani jak se takové řešení projeví na kvalitě obrazu nebo spotřebě telefonu. Nicméně je jasné, že se taková technologie blíží. Patent na podobné vylepšení má Huawei už od roku 2020, je tedy na snadně, že firmy budou soupeřit o to, která jej uvede na trh jako první. Na rozdíl od jiných patentů však tento vypadá velice racionálně a životaschopně.