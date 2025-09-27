Mobily Vivo čeká změna. Celosvětově by měly vyměnit Funtouch OS za OriginOS

Společnosti Vivo a iQOO oznámily spuštění Preview Programu systému OriginOS 6 postaveného na Androidu 16. Nová verze bude oficiálně představena 10. října v Číně, přičemž globální premiéra, proběhne 15. října.
Jak dodává gsmarena.com, OriginOS byl přitom dosud dostupný výhradně pro uživatele v Číně, zatímco na mezinárodních trzích telefony využívaly prostředí Funtouch OS, jak jste se mnohokrát mohli přesvědčit v našich recenzích. A právě to by se mělo nyní změnit.
Další detaily (například o rozšíření podpory na starší modely) pak výrobce oznámí až v průběhu října.
Konečně bude mít smysl koupit globální verzi.
Načíst všechny komentářePřidat názor