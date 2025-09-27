mobilenet.cz na sociálních sítích

Mobily Vivo čeká změna. Celosvětově by měly vyměnit Funtouch OS za OriginOS

Marek Vacovský
4
Mobily Vivo čeká změna. Celosvětově by měly vyměnit Funtouch OS za OriginOS
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Značky Vivo a iQOO postupně opustí Funtouch OS na mezinárodních trzích
  • Novinkou bude OriginOS 6 založený na Androidu 16, který vychází 10. října v Číně

Společnosti Vivo a iQOO oznámily spuštění Preview Programu systému OriginOS 6 postaveného na Androidu 16. Nová verze bude oficiálně představena 10. října v Číně, přičemž globální premiéra, proběhne 15. října.

To by Google bolelo. Xiaomi, Oppo, Vivo a OnePlus prý uvažují o cestě Huawei
Přečtěte si také

To by Google bolelo. Xiaomi, Oppo, Vivo a OnePlus prý uvažují o cestě Huawei

Jak dodává gsmarena.com, OriginOS byl přitom dosud dostupný výhradně pro uživatele v Číně, zatímco na mezinárodních trzích telefony využívaly prostředí Funtouch OS, jak jste se mnohokrát mohli přesvědčit v našich recenzích. A právě to by se mělo nyní změnit.


Další detaily (například o rozšíření podpory na starší modely) pak výrobce oznámí až v průběhu října.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Patrik Čech
Patrik Čech
No konečně, kvůli FuntouchOS jsem si nepořídil X200 Pro.
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
Asi nejlepší zpráva tohoto podzimu.
Konečně bude mít smysl koupit globální verzi.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Super. Furt lepší než FT.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Konečně.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze