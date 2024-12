Návrat po 2 letech? Lenovo ukáže notebook s rolovatelným displejem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ohebné displeje jsou již poměrně běžné. Setkáváme se s nimi na telefonech a výjimečně také na noteboocích. Potenciál technologie je však mnohem větší a již několikrát jsme viděli koncepty či prototypy rolovatelných panelů. Aktivní v tomto ohledu bylo i Lenovo, které například na předloňském veletrhu Mobile World Congress v Barceloně prezentovalo koncept notebooku s rolovatelným displejem. Tehdy šlo však jen o ukázku, která vůbec nenabrala směr k prodejním pultům.

Právě to by se však mohlo v roce 2025 změnit. Naznačují to informace od známého informátora Evana Blasse. Ten zveřejnil hned několik tiskových renderů, na kterých můžeme vidět nový notebook s protáhlým rolovatelným displejem. Rozměrově půjde spíše o standardní notebook, na klávesnici nebude klasická numerická část.

Jmenovitě se má jednat o Lenovo ThinkBook Plus 6. generace, avšak co je naprosto zásadní, dle Blasse se má tento kousek dostat do prodeje. Mělo by se tak jednat o zcela finální zařízení. Podstatné informace bychom se měli dozvědět v průběhu lasvegaského veletrhu CES 2025, kde se ThinkBook Plus 6. generace má prezentovat.