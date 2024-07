6 Galaxy AI funkcí, které najdete exkluzivně na novém Galaxy Z Fold6 a Flip6

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nový Samsung Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 přináší celou řadu hardwarových novinek, jejich hlavní výsadou je nicméně Galaxy AI 2. generace. Tu najdete na nových skládačkách exkluzivně a přináší funkce, které žádný jiný telefon neumí. A drtivou většinu z nich využije i český uživatel.

Galaxy AI je nově v každé aplikaci

Galaxy AI 2 pochopitelně nabízí všechny funkce první generace, včetně velmi užitečné Circle to Search (vyhledávání prakticky jakéhokoli zakroužkovaného objektu na obrazovce). Samsung nicméně u Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 integroval funkce umělé inteligence hlouběji do systému a u nových skládaček je díky novince Smart Select můžete využívat kdekoli v telefonu, což značně rozšiřuje možnosti jejich využití.

Nejschopnější novou funkcí je pak jednoznačně Sketch to Image – stačí nakreslit pouhé obrysy objektu a Galaxy AI je za vás promění v obrázek. Funkci ale můžete využívat i u reálných fotografií a dokreslovat tak do nich nejrůznější objekty nebo třeba i zvířata. Výsledek přitom vypadá velmi realisticky a na první pohled byste nepoznali, že ho má na svědomí umělá inteligence.

Nové funkce, které přináší Galaxy AI 2. generace:

Smart Select – Galaxy AI funkce kdekoli v telefonu

– Galaxy AI funkce kdekoli v telefonu Sketch to Image – Galaxy AI přemění skicu na plnohodnotný obrázek, do fotografií dokresluje objekty

– Galaxy AI přemění skicu na plnohodnotný obrázek, do fotografií dokresluje objekty Tlumočník – nový režim poslechu, který v reálném čase přepisuje mluvené slovo z cizího jazyka, například na konferencích

– nový režim poslechu, který v reálném čase přepisuje mluvené slovo z cizího jazyka, například na konferencích Simultánní překlad – překládá hovory v reálném čase, nově funguje v aplikacích 3. stran

– překládá hovory v reálném čase, nově funguje v aplikacích 3. stran Portrétní studio – portréty a selfie přemění do nejrůznějších stylů

– portréty a selfie přemění do nejrůznějších stylů Spisovatel – plně generuje text na základě příkazů (v češtině), využívá Google Gemini

