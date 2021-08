Míří Honor zpátky na vrchol? V Číně popularita značky skokově roste

Oddělení značky Honor od Huawei se podle průzkumu counterpointresearch.com ukázalo jako správný krok. Trend klesajícího zájmu o výrobky Honor se v současnosti otáčí a minimálně v domácí Číně značka zažívá opětovný vzestup. Z dubnového 5,7% tržního podílu si v červnu ukousla již pěkných 8,4 % z vysoce konkurenčního trhu s chytrými telefony.

