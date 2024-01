Microsoft předběhl Apple a stal se nejhodnotnější společností na světě

Diverzifikace činností společnosti Microsoft, stejně jako humbuk vyvolaný investicemi do umělé inteligence, pomáhají dosáhnout nových výšin z hlediska hodnoty firmy. Microsoft a Apple se v posledních týdnech přetahují o první místo, přičemž tržní kapitalizace obou společností se pohybuje kolem 2,8 bilionů dolarů. V době psaní tohoto článku dosáhla hodnota společnosti Microsoft právě 2,9 bilionů dolarů, zatímco hodnota společnosti Apple se o něco snížila v důsledku obav, že trh s chytrými telefony může v nadcházejících letech ochladnout.

Pokud bude tento trend pokračovat, mohla by tržní kapitalizace Microsoftu dosáhnout závratných 3 bilionů dolarů, zatímco Apple bude nadále klesat kvůli obavám, že je trh s mobilními telefony a příslušenstvím plně nasycen. Apple místo toho vsadil na chytré brýle Vision Pro, jejichž zahájení prodeje se očekává v nejbližších týdnech. Zásadně změnit hospodářské výsledky firmy ale nejspíše nezvládnou, to se očekává až od levnějších modelů v budoucnu.

Microsoft debuts Copilot Pro.



💵 $20/month.

👨‍👩‍👧‍👦 For consumers.

🛠️ AI across Office apps.

🤖 GPT-4 Turbo early access.

🖼️ 100 daily Designer boosts.

📲 Free Copilot GPTs for select topics.

💼 Business access, no minimum user.



Here's a look at the latest quarter. $MSFT pic.twitter.com/5NLqgdBrBL