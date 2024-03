Microsoft oznámil konec Android aplikací ve Windows 11

Server fonearena.com upozornil na to, že se společnost Microsoft rozhodla ukončit podporu pro Windows Subsystem for Android (WSA), jak oznámila na learn.microsoft.com. Co to ale v praxi znamená? Uživatelé Windows 11, jež měli možnost oficiálně využívat aplikace pro Android přímo v počítačích s Windows 11, budou mít již brzy smůlu.

Oh wow, Microsoft is ending support for the Windows Subsystem for Android (WSA)!



The Amazon Appstore on Windows and all apps and games dependent on WSA won't be supported starting March 5, 2025.



Any apps or games you installed prior to today will still be available through the… pic.twitter.com/cPiV2MIrrL