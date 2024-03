Windows 11 nově umožňují využít mobil jako webkameru

Jak se lze dočíst přímo na blogs.windows.com, Microsoft v rámci programu Windows Insider umožnil používat fotoaparát vašeho Android telefonu nebo tabletu v jakékoli videoaplikaci ve vašem počítači s Windows 11. Nechybí dokonce ani možnost přepínat mezi přední a zadní kamerou, stejně jako různé efekty poskytované vaším smartphonem.

Ability to use a mobile device’s camera as a webcam on your Windows 11 PC begins rolling out to #WindowsInsiders https://t.co/yOaO8G0apN ^BLB