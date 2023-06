Měření tělesné teploty jen pomocí aplikace? Už brzy to má být realita

Fotografie: Kristine Wook, unsplash.com

Téma měření tělesné teploty co ukazatele zdravotního stavu se dostalo na přetřes hlavně během pandemie koronaviru. I když jsou osobní digitální teploměry celkem levné a snadno dostupné, v mnoha domácnostech chybějí. Stejně tak byly na počátku pandemie vyprodané. Řada vědců se proto zabývá tím, jak tuto funkci dostat do mobilních telefonů, kterých je mezi lidmi více než oněch teploměrů.

Cesta může vést přes dedikovaný senzor, který se často objevuje například v hodinkách a s příchodem Pixelu 8 i v telefonech. Vědci z University of Washington si ale položili otázku, zda by k měření tělesné teploty nešla použít stávající výbava smartphonů.

Výsledkem jejich snažení je aplikace FeverPhone, která promění chytré telefony v teploměry bez nutnosti přidávat hardware. Místo toho využívá dotykovou obrazovku telefonu a stávající teplotní senzory baterie ke shromažďování dat, která model strojového učení využívá k odhadu teploty lidského těla. Když výzkumníci testovali FeverPhone na 37 pacientech na pohotovosti, aplikace odhadovala teplotu tělesného jádra s přesností srovnatelnou s některými spotřebitelskými teploměry.

Osobní teploměry používají k odhadu tělesné teploty drobné senzory známé jako termistory. Termistory obsahují i běžně prodávané chytré telefony, většinou se používají ke sledování teploty baterie. Výzkumníci z UW si však uvědomili, že by tyto senzory mohli použít ke sledování přenosu tepla mezi člověkem a telefonem. Dotykový displej telefonu by mohl snímat kontakt kůže s telefonem a termistory by mohly měřit teplotu vzduchu a nárůst tepla při dotyku telefonu s tělem.

Při testování této myšlenky začal tým sbírat data v laboratoři. Aby simulovali teplé čelo, zahřáli výzkumníci plastový sáček s vodou pomocí přístroje na přípravu Sous-vide a přitiskli k němu obrazovky telefonů. Aby se zohlednily rozdíly v okolnostech, například že různí lidé používají různé telefony, testovali výzkumníci tři modely telefonů. Přidali také příslušenství, jako je ochrana obrazovky a pouzdro, a měnili tlak na telefon. Vědci použili data z různých testovacích případů k tréninku modelu strojového učení, který využíval složité interakce k odhadu tělesné teploty. Vzhledem k tomu, že senzory mají měřit teplo baterie telefonu, aplikace sleduje, jak rychle se telefon zahřívá, a pak pomocí údajů z dotykové obrazovky zohledňuje, jak velká část z toho pochází z dotyku člověka.

Následovala příprava strojového učení, které z dodávaných dat počítá skutečnou teplotu. U skutečných lidí pak měření probíhá tak, že je potřeba držet telefon přitisknutý displejem na čelo po dobu 90 sekund. FeverPhone pak spočítá teplotu tělesného jádra pacienta s průměrnou chybou přibližně 0,23 stupně Celsia, což je v klinicky přijatelném rozmezí +/- 0,5 °C. Aplikace však podle vědců ještě není připravena na masové nasazení. Jeden z problémů, který musejí vědci vyřešit, je měření vysokých horeček. Pot na čele totiž vede teplo rychleji, což zkresluje výsledky měření.