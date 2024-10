Máte rádi speciální edice? Nový Z Fold to má v názvu, ale váš jen tak nebude

Fotografie: Samsung

Již minulý měsíc jsme vás informovali o příchodu nové skládačky od výrobce Samsung. Tedy ne tak docela nové, ale řekněme alespoň speciální edice, neboť přesně to nese dnes uvedená novinka ve svém názvu. Samsung Galaxy Z Fold Special Edition přináší několik vylepšení, a možná i s ohledem na to je škoda, že tuzemským zájemcům pane zřejmě nikdy říkat nebude.

Novinka je upravenou verzí Galaxy Z Fold6, vážící 236 gramů s tloušťkou 10,6 milimetru. Výsledkem je o 1,5 mm tenčí tělo oproti standardnímu Galaxy Z Foldu6 a také o 3 gramy nižší hmotnost, což z novinky dělá nejtenčí a nejlehčí Z Fold v historii. Zejména tenčí tělo je upgrade, který podle nás každý ocení, zatímco rozdíl tří gramů je víceméně zanedbatelný. Dodejme však, že Honor Magic V3 s tloušťkou 9,9 milimetru dává Samsungu relativně hodně „prostoru“ ke zlepšení a určitě to netvrdí pouze pan Sam Sung...

Speciální edici lze po designové stránce snadno rozpoznat díky designu zad, přičemž výrobce tvrdí, že nasadil prémiové kovové a skleněné prvky. Lze předpokládat, že půjde o stejný typ hliníku jako u Galaxy Z Foldu6, stejně tak by mohlo jít o stejný typ ochranného skla od výrobce Corning, tedy Gorilla Glass Victus 2.

Nový 200Mpx fotoaparát a překvapivá změna u baterie

Kromě drobných změn v designu, rozměrech a hmotnosti, došlo také na jednu vcelku důležitou inovaci uvnitř telefonu. Special Edition se chlubí 200Mpx primárním senzorem namísto standardního 50Mpx senzoru. Ostatní senzory zůstávají identické s běžným Galaxy Z Fold6. Kromě toho jsme se dočkali implementace větší, 16 GB RAM namísto 12 GB, avšak úložiště je k dispozici jen jedno a má kapacitu 512 GB.

Výrobce si také pohrál s poměry stran. Vnitřní obrazovka má nově 8" a poměr stran 20:18, zatímco vnější má 6,5" a poměr stran 21:9. Oba displeje jsou tedy, co se velikosti uhlopříčky týče, větší než u Galaxy Z Fold 6. Jednou z dalších, méně podstatných novinek, je pak nasazení Wi-Fi 7 namísto Wi-Fi 6e.

Pokud jste doufali ve větší baterii, mám pro vás jeden zajímavý „zvrat“. Samsung totiž nejen, že nezvětšil baterii oproti Z Foldu6, ale dokonce ji ještě zmenšil. Namísto 4 400 mAh by nyní měla mít 4 272 mAh. Výrobce vše trochu zkomplikoval také tím, že uvedl jmenovitou kapacitu, avšak zdá se, že i typická hodnota bude zkrátka o něco menší. Co se naopak nezměnilo, je přítomnost Snapdragonu 8 Gen 3 for Galaxy či výtečné sedmileté softwarové podpory.

Cena a (ne)dostupnost

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition bude možné pořídit prostřednictvím oficiálního korejského e-shopu společnosti Samsung a také u některých korejských operátorů od 25. října. To znamená, že se k nám dostane maximálně v rámci přeprodeje a s pořádnou přirážkou. Tedy za předpokladu, že si pro něj nechcete udělat výlet do Jižní Koreje a nebudete mít štěstí, jelikož lze očekávat, že o tuto speciální edici bude velký zájem. Cena je nastavena na 2 789 600 KRW, což je v přepočtu s českou DPH zhruba 57 tisíc Kč.