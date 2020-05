Máte poslední dobou problémy s aplikací Můj Vodafone? Tady je vysvětlení

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Vodafone prostřednictvím sociálních sítí informuje o tom, že jeho zákazníci mohli mít v posledních dnech neočekávané problémy s vyřízením dotazů a požadavků skrze aplikaci Můj Vodafone. Operátor upřesňuje, že za problémy, které mohou způsobovat mimo jiné nemožnost se přihlásit ke svému účtu i delší načítání aplikace, stojí aktualizace systémů, o které jsme vás informovali a proběhla začátkem května.

Konkrétně se lze dočíst: „Jak jsme vás dříve informovali, během prvního květnového víkendu jsme do systémů nasazovali velký objem aktualizací a nových funkcí, u kterých věříme, že je naši zákazníci, ať už s nastavením Vodafone služeb či UPC, v budoucnu ocení. Víme, že si zasloužíte perfektní zákaznický servis, a děláme maximum, aby byly všechny naše systémy brzy opět v plné síle a my vám ho mohli opět poskytnout. “ Vodafone v případě, že vám stále nefunguje přihlášení, případně některá ze sekcí aplikace, prosí, abyste se pokusili přihlásit později. V současné chvíli by měla samoobsluha fungovat a do obvyklého stavu by se podle vyjádření operátora měla vrátit v řádech dnů.

Stáhnout Můj Vodafone