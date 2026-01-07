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Masivní únik u Applu: Chystaný iPhone 18 Pro se ukázal na videu v crash testu

Michal Pavlíček
Masivní únik u Applu: Chystaný iPhone 18 Pro se ukázal na videu v crash testu
Fotografie: Apple
  • Videa novinku zachycují jeho odolnost při kontrolovaných pádových zkouškách
  • Kvůli úniku dat se očekává mnoho dalších informací v brzké době

Apple je ve světě mobilních telefonů aktuálně tématem číslo jedna, byť možná poněkud nechtěně. Chystaný iPhone 18 Pro totiž unikl na veřejnost v reálné podobě měsíce před svým oficiálním představením, a to rovnou na dvojici uniklých videí, která zachycují jeho odolnost při kontrolovaných pádových zkouškách neboli drop testech. Zveřejněné záběry odhalují design telefonu, který je podle očekávání téměř identický se současnou generací iPhone 17 Pro. Videa původně sdílel účet @evleaks na sociální síti X, avšak Evan Blass s tím již nemá nic společného.

Za tímto mimořádně citlivým bezpečnostním selháním nestojí pouhá neopatrnost testerů, ale závažná kybernetická událost. Výrobní partner Applu, společnost Tata Electronics, se totiž stal obětí sofistikovaného ransomwarového útoku. Hackeři při něm odcizili obrovské množství dat a specifikací k připravovaným produktům. Na dark web bylo následně volně vyvěšeno přes 200 000 interních souborů, mezi nimiž se nacházely právě i interní záznamy z testování odolnosti nové generace jablečných telefonů.

Vzhledem k masivnímu objemu uniklých dat je velmi pravděpodobné, že v nejbližších dnech vyplují na povrch další podrobnosti o technických specifikacích a novinkách celé chystané řady. Samotný Apple se k nastalé situaci ani k pravosti uniklých videí prozatím oficiálně nevyjádřil, avšak není vyloučeno, že se tak stane.

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x.com/earlyappleleaks,
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