Masivní únik u Applu: Chystaný iPhone 18 Pro se ukázal na videu v crash testu

Apple je ve světě mobilních telefonů aktuálně tématem číslo jedna, byť možná poněkud nechtěně. Chystaný iPhone 18 Pro totiž unikl na veřejnost v reálné podobě měsíce před svým oficiálním představením, a to rovnou na dvojici uniklých videí, která zachycují jeho odolnost při kontrolovaných pádových zkouškách neboli drop testech. Zveřejněné záběry odhalují design telefonu, který je podle očekávání téměř identický se současnou generací iPhone 17 Pro. Videa původně sdílel účet @evleaks na sociální síti X, avšak Evan Blass s tím již nemá nic společného.
iPhone 18 Pro durability test just got leaked 😭 This is a huge blunder.— Kishu (@kishuwuwu) June 30, 2026
The silver looks nice tho 👀 pic.twitter.com/7RAUyxSVqg
Za tímto mimořádně citlivým bezpečnostním selháním nestojí pouhá neopatrnost testerů, ale závažná kybernetická událost. Výrobní partner Applu, společnost Tata Electronics, se totiž stal obětí sofistikovaného ransomwarového útoku. Hackeři při něm odcizili obrovské množství dat a specifikací k připravovaným produktům. Na dark web bylo následně volně vyvěšeno přes 200 000 interních souborů, mezi nimiž se nacházely právě i interní záznamy z testování odolnosti nové generace jablečných telefonů.
iPhone 18 Pro drop test from recent data breach at Apple supplier Tata Electronics.— Piyush Bhasarkar (@TechKard) June 30, 2026
Via:@evleaks #Apple #iPhone18Pro https://t.co/9ZSojlOLSr pic.twitter.com/wdZs6dKuQP
Vzhledem k masivnímu objemu uniklých dat je velmi pravděpodobné, že v nejbližších dnech vyplují na povrch další podrobnosti o technických specifikacích a novinkách celé chystané řady. Samotný Apple se k nastalé situaci ani k pravosti uniklých videí prozatím oficiálně nevyjádřil, avšak není vyloučeno, že se tak stane.