Maketa ukazuje, jak štíhlé bude tělo prvního skládacího Pixelu

Fotografie: Google

Kolem ohebného telefonu, pod který by se podepsal samotný Google, bylo jednu dobu celkem rušno, ale na sklonku předloňského roku byl odložen na neurčito, hlavně kvůli problémům s výrobou a dodavatelskými řetězci. Vývoj ale pokročil dál, minimálně do té fáze, že už je poměrně jasno o fyzickém těle zařízení. Alespoň to tvrdí youtuber Dave2D, kterému se do rukou dostala maketa samotného zařízení.

Ta se obvykle v předstihu zasílá výrobcům příslušenství, hlavně pak pouzder, aby mohli však zahájit veškeré procesy. Hlavně z toho důvodu má být maketa velmi rozměrově přesná. Můžeme si tak udělat představu o velikosti zařízení. Má být o něco širší než současný Samsung Galaxy Z Fold4, ale rekordní bude zejména jeho tloušťka: 5,7 mm je asi o půl milimetru méně, než má právě čtvrtá generace Foldu. Proto asi nikoho nepřekvapí, že výstupek pro fotoaparáty, který je designově shodný s posledními Pixely, je poměrně výrazný.

Youtuber dále spekuluje, že zařízení by mělo mít poměrně výrazné rámečky kolem displeje, čímž by se podařilo ušetřit na výrobních nákladech. Cena se i tak odhaduje na 1 799 dolarů, což by s českou daní bylo bezmála 50 tisíc korun. Zařízení by se mělo představit v druhé polovině roku.