MagSafe nabíječka Hermès je ultimátním doplňkem s ultimátní cenou

Jednou z výhod iPhonů, potažmo zařízení značky Apple, je skutečně bohatá nabídka nejrůznějšího příslušenství. Naprostým základem je takřka nepřeberný výběr ochranných pouzder či skel na displej, majitelé však také mohou sáhnout po různých kabelech, popruzích či další výbavě typu mikrofonů. V poslední době se těší velké popularitě také různé magnetické powerbanky, které těží ze systému MagSafe, jenž se konečně objevil i u cenově dostupného zástupce, tj. iPhonu 17e.
Doplňování energie skrze MagSafe může také představovat přímou alternativu pro drátové nabíjení, a to v případě, že si koupíte originální MagSafe nabíjecí „puk “(oficiálně jen „MagSafe nabíječka“) , mnohem častěji jej však zřejmě budete chtít využít v podobě klasické bezdrátové nabíječky (resp. podložky), v autě či jako komfortní způsob, jak telefonu doplnit energii z powerbanky. Zmínka o nepřeberné nabídce příslušenství platí i v tomto případě, pokud byste však hledali něco skutečně „speciálního“, máme pro vás tip.
Značka Hermès, jež v minulosti uvedla celou řadu příslušenství pro produkty Apple, a stále „rebeluje“ tím, že nabízí řemínky z pravé kůže, je skutečným veteránem ve světě luxusní módy. A nyní chce trochu toho luxusu vnést i do tak všední činnosti, jako je nabíjení.
Na stránkách francouzské prémiové značky tak nově najdeme nabíjecí MagSafe podložku z telecí kůže, která vyjde na 25 200 Kč, tedy přibližně tolik, jako za kolik se nyní prodává ultratenký iPhone Air. Výhodou je, že kromě iPhonů si skrze ni klidně můžete nabít i vaše sluchátka AirPods, viz popisek výrobce, s přítomností nabíjecího konektoru v balení však již nepočítejte.
Tento nabíjecí doplněk byl pečlivě obalen do telecí kůže Swift a opatřen tradičním sedlářským stehem. Pod jeho sofistikovaným designem se ukrývá indukční nabíječka, která vám umožní dobíjet elektroniku snadno a přirozeně jediným pohybem.
Kompatibilita:
- Modely iPhone nebo pouzdra využívající technologii MagSafe (iPhone 12 a novější).
- Modely AirPods s podporou bezdrátového nabíjení.
Vlastnosti:
- Zóna pro rychlé bezdrátové nabíjení MagSafe označená raženým symbolem „H“.
- Vyžaduje minimální výkon 20 W, zajištěný skrze port USB-C nebo síťový adaptér (není součástí balení).