macOS Monterey stírá hranice mezi zařízeními

Fotografie: Apple

Vedle přívalu novinek pro iPhony, iPady i chytré hodinky od Applu jsme se dočkali novinek i pro macOS, jehož nejnovější verze ponese označení Monterey. Apple dál pracuje na těsnějším provázání celého svého ekosystému, takže spoustu novinek sdílí s ostatními zařízeními. Novinky ohlášené pro FaceTime si tak užijete bez ohledu na to, jestli videohovor provedete přes telefon, nebo na počítači.

Nejpůsobivější demonstrací však byla část popisující funkci Universal Control pro propojení Maců a iPadů. Tablety už dávno neslouží jen pro pasivní konzumaci obsahu, ale i pro práci, stejně jako Macy. Aby se vám mezi oběma zařízeními přecházelo co nejsnadněji, stačí je jen položit vedle sebe, jak ukazuje toto video. Můžete tak ovládat tablet myší a klávesnicí z počítače a dokonce přetahovat soubory. Mimo to získáte větší pracovní plochu. Nakolik to bude praktické, jako je to efektní, ukáže až praxe, ale pravdou je, že takové sepětí mohou Applu ostatní jen závidět.

Shortcuts to udělají za vás

Další novinkou je příchod aplikace Shortcuts pro automatizaci úkonů. S její pomocí si můžete udělat jakási makra pro často se opakující sekvence úkonů a zvládnout více věcí za méně času. A pokud jste k tomuto úkolu požívali Automator, pak jednotlivé úkoly půjdou převést.

Safari v novém

Velkých změn se také dočká internetový prohlížeč Safari. Bude samozřejmě rychlejší, bezpečnější a méně náročný, ale z uživatelského hlediska se bude jednat o velkou změnu. Nový je design, který je modernější a vzdušnější. A řádek pro vyhledávání a zadávání adresy se schová do názvu tabu, aby byl co nejvíce využit prostor na displeji.

Tabů neboli záložek se týká mnohem více funkcí. Můžete si je uspořádat do skupin, hromadně sdílet a provádět s nimi další praktické kousky. Ty nejspíše ocení ten typ uživatelů, který pracuje s desítkami až stovkami otevřených stránek. Rozšíření webového browseru je praktická věc, jak jej ještě lépe přizpůsobit svým potřebám. Tato rozšíření se nově dostanou i do Safari v iPhonech a iPadech – tady zase Apple dohání zpoždění za konkurencí.