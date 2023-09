Operační systém macOS Sonoma je oficiálně venku. Které novinky přináší?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Operační systém macOS Sonoma je k dispozici ve formě bezplatné softwarové aktualizace a nabízí celou řadu nových funkcí, díky kterým je práce na Macu ještě pohodlnější a mnohem zábavnější. macOS Sonoma přináší možnost přidávat na plochu widgety, což je jednoduchý způsob, jak si Mac přizpůsobit a zároveň zvládnout více práce.

Widgety a nové spořiče obrazovky

Systém macOS Sonoma přináší možnost přidávat widgety přímo na plochu. Po otevření nového okna zároveň widgety ustoupí do pozadí, aby nerušily. Widgety jsou nově interaktivní, takže z nich uživatelé mohou označit připomínku za splněnou, přehrát či pozastavit hrající obsah, ovládat chytrou domácnost a pracovat na různých věcech přímo z plochy svého Macu. Pomocí funkce Kontinuity si pak uživatelé mohou přidávat na plochu widgety z iPhonu, a Mac si tak přizpůsobit ještě více.

macOS Sonoma přináší také nové spořiče obrazovky se zpomalenými záběry míst z celého světa – panorama Hongkongu, pozoruhodné pískovcové útvary v arizonském údolí Monument Valley nebo třeba táhnoucí se kopce v Sonomě v Severní Kalifornii.

Vyspělé funkce pro videokonference

Se systémem macOS Sonoma přichází vylepšené funkce pro videokonference. Díky funkci překryv prezentujícího zůstává uživatel v popředí před obsahem, který sdílí. Reakce pak umožňují uživateli jednoduchým gestem přidávat na obrazovku zábavné 3D efekty jako konfety nebo třeba srdíčka.

Vylepšené prohlížení v Safari

V Safari si uživatelé nově mohou vytvářet různé profily, rychle mezi nimi přepínat a oddělit pracovní záležitosti od těch osobních. Vylepšení se dočkalo také anonymní prohlížení, které nově chrání proti těm nejpokročilejším sledovacím technikám. Neaktivní anonymní okna se navíc zamknou a zablokují načítání známých trackerů. Kromě toho Safari nově umožňuje přidat do Docku jakoukoli webovou stránku, jako by to byla aplikace. Webové stránky z Docku mají zjednodušený panel nástrojů a dokonce můžou zasílat uživateli oznámení.

Pohlcující zážitek z hraní

Uživatelé desítek milionů Maců s procesory Apple Silicon si nyní mohou zahrát ty nejnáročnější hry a vychutnat si vysoký výkon, dlouhou výdrž baterie a kvalitní obraz. macOS Sonoma nově nabízí herní režim, který zaručuje konzistentní snímkovou frekvenci a dramaticky snižuje latenci bezdrátových doplňků, jako jsou AirPody nebo herní ovladače. Herní režim lze aktivovat v jakékoli hře, včetně připravovaných a nedávno vydaných her jako Stray, Layers of Fear nebo SnowRunner.

Další novinky v systému macOS Sonoma

Poznámky: Uživatelé si nově mohou prohlížet PDF soubory a naskenované prezentace, úkoly, práce a další dokumenty přímo v Poznámkách. Další novinkou je možnost propojovat související poznámky pomocí odkazů.

Zprávy: Posílání zpráv je teď díky filtrům vyhledávání a možnosti odpovídat na zprávy přejetím ještě lepší. K dispozici jsou také nové živé samolepky, které se synchronizují napříč všemi zařízeními se systémem macOS, iOS nebo iPadOS.

Hesla: Uživatelé si nyní mohou vytvářet skupiny a sdílet s nimi různá hesla. Každý člen skupiny může hesla přidávat a upravovat, aby všichni měli vždy aktuální informace, a vzhledem k tomu, že sdílení probíhá přes Klíčenku na iCloudu, je koncově šifrováno. Kromě toho se jednorázové ověřovací kódy zaslané do Mailu automaticky vyplní v Safari, takže není třeba přepínat mezi aplikacemi.

Připomínky: Chytré nákupní seznamy automaticky řadí položky do kategorií a nové sloupcové zobrazení uspořádává jednotlivé kategorie do sloupců.

Klávesnice: Zbrusu nová auto korektura přináší přesnější opravy a snazší ovládání. Vylepšení se dočkalo také automatické dokončování vět a diktování, které nově využívá vylepšené rozpoznávání řeči a umožňuje plynule přecházet mezi diktováním a psaním.

Sdílení obrazovky: Nový režim vysoké kvality v aplikaci Sdílení obrazovky v kombinaci s vysokorychlostním připojením zaručuje plynulý vzdálený přístup, a umožňuje tak dokončit rozdělanou práci i na dálku.

Dostupnost

macOS Sonoma je k dispozici ve formě bezplatné softwarové aktualizace. Některé funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech či jazycích nebo na všech zařízeních. Více informací a kompletní seznam funkcí najdete na apple.com.