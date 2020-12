MacBooky s procesorem M1 by v budoucnu mohly nativně podporovat Linux

Pokud vám u nových MacBooků a Macu mini s procesory Apple M1 schází možnost nativního spuštění Linuxu či Windows, pravděpodobně vás potěší snaha vývojáře Hectora Martina, kterému se v minulosti podařilo portovat Linux hned na několik zařízení. Například v roce 2016 oznámil projekt, který umožnil spustit Linux s 3D akcelerací na herní konzoli PlayStation 4, nyní by rád umožnil nativní běh tohoto operačního systému na nových Macích.

