Mobilní divize LG skončila, telefony ale možná bude prodávat i nadále... ty od Applu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Po dlouhodobých problémech LG v dubnu tohoto roku oficiálně uzavřelo mobilní divizi, nutně to však neznamená, že by přestalo zákazníkům prodávat chytré telefony. Paradoxně se bude jednat o smartphony bývalého konkurenta.

Podle businesskorea.co.kr v současnosti LG a Apple vyjednávají o možnosti prodeje iPhonů a dalších produktů od Applu v jihokorejských prodejnách LG. Dva technologičtí giganti se však nemohou dohodnout na eventuální nabídce MacBooků. LG v Jižní Koreji nabízí notebooky vlastní značky, kterým by v prodejnách konkurovaly MacBooky od Applu. Jasno ohledně toho, co se stane zhruba s 400 prodejními místy značky LG v Jižní Koreji, bychom měli mít do konce července.