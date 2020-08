LG Q92 přichází. Láká na Snapdragon 765G a 5 fotoaparátů

Fotografie: LG

LG dnes skrze své oficiální stránky představilo mobil Q92. Jde o novinku spadající do poctivé střední třídy, která bude představovat dostupnější alternativu k povedenému Velvetu. Těšit se můžete na protáhlý displej s poměrem stran 20:9, kde na 6,67palcové úhlopříčce operuje Full HD+ rozlišení. Čelní 32megapixelová kamerka je v průstřelu ve středu horní části displeje.

Spokojeni budou i náročnější uživatelé, neboť je nasazen Snapdragon 765G společně se 6GB operační pamětí. Dobře to vypadá i se 128GB úložištěm, ale pokud by to přeci jen bylo málo, není problém do telefonu umístit až 2TB paměťovou kartu. Systém zajišťuje nejnovější Android 10 s nadstavbou od výrobce, který lze zabezpečit otiskem prstu. Potřebná čtečka je na boku zařízení. Jako takřka každé LG, i Q92 je odolné vůči pádům či teplotním výkyvům. Za vše vděčí plnění vojenského standardu MIL STD-810G.

Na zadní straně jsou hned čtyři fotoaparáty, což je jakýsi dnešní nepsaný standard, aby byl telefon ve střední třídě konkurenceschopný. LG Q92 má 48megapixelový hlavní snímač, 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát, 5megapixelový portrétní snímač a nakonec 2megapixelový makro fotoaparát.

Telefonu se skvěle daří na poli konektivity. Je připraven pro nejnovější sítě 5G, nabízí Bluetooth 5.0 či USB-C. Na těle najdete i 3,5mm jack a radost jistě udělá i přítomnost stereo reproduktorů. O přísun energie se postará baterie s kapacitou 4 000 mAh a podporou rychlého nabíjení.

LG Q92 bude nabízeno v bílé, modré a červené, přičemž na domácím jihokorejském trhu se začne nabízet již od 26. srpna. Cena je v přepočtu stanovena na zhruba 11 tisíc korun i s daní. Prozatím nebyla oznámena globální dostupnost.