Lenovo ThinkBook Plus přidává k notebooku druhý displej s elektronickým inkoustem

Elektronický inkoust známý též pod označením e-ink byl jednu dobu velkou nadějí, jak by mobilní zařízení mohla snížit spotřebu energie, a tak i prodloužit výdrž na nabití. Pokusy ruského výrobce YotaPhone však nakonec skončily krachem společnosti. Myšlenka nasazení druhého displeje však není zcela mrtvá a znovu ji oživuje Lenovo. Avšak ne v mobilním telefonu, nýbrž v notebooku.

Lenovo ThinBook Plus tak kombinuje klasický 13,3 palce velký Full HD displej na obvyklém místě, ke kterému přidává 10,8palcový displej z elektronického inkoustu na straně druhé. Pomocí Lenovo Precision Pen na něj můžete psát a malovat skoro jako na obyčejný papír.

Podle Lenova to pomůže nejenom zvýšit výdrž na baterii v případě jednoduchých úkolů, jako je četba textu, ale také vám to má údajně pomoci se soustředěním – například při pořizování poznámek z jednání. Jinými slovy, měla by se vrátit jednoduchost a elegance, jakou měl obyčejný papír a tužka a o níž nás počítače připravily.

Cena za to však nebude nijak nízká. Lenovo slibuje v tiskové zprávě na lenovo.com několik různých variant, jejichž specifikace ještě upřesní. Nejlevnější z nich však přijde na 1 199 dolarů, tedy asi 33 tisíc korun s českou daní. Prodej začne v březnu roku 2020.