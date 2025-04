Kruhová elegance a nerezová ocel zdobí hodinky Vivo Watch 5

Fotografie: Vivo

Produktovou nabídku Vivo zpestřilo představením chytrých hodinek Watch 5. Na první pohled se jedná o elegantní a spíše drobnější model, který by měl sednout i na menší zápěstí. Vzhled dokresluje krycí sklíčko displeje, které pozvolna přechází do boků. Jelikož Vivo připravilo jen jedinou velikost hodinek, jsou možnosti vzhledu svázanější a vy máte na výběr různé řemínky. Silikonový navazuje přímo na tělo hodinek, kožený se upevňuje do klasických oček, díky čemuž můžete svůj model lehce odlišit. Samotné tělo je buď hliníkové s hmotností 32 gramů, nebo z nerezové oceli o hmotnosti 35 gramů.

Kruhový displej je typu AMOLED a disponuje 1,43". Kvalitu podtrhuje i jemné rozlišení 466 × 466 pixelů. Pakliže budete hodinky zkoumat zvenku, brzy narazíte na reproduktor a mikrofon, z čehož vyplývá, že bude možné z hodinek i telefonovat, a to skrze propojený telefon.

Pro ovládání slouží nejen plocha dotykového displeje, ale také nerezové otočná korunka na boku, kterou lze nabídky i potvrzovat. Asistuje jí ještě jedno standardní tlačítko o něco níže. Nové chytré hodinky od Viva využívají operační systém BlueOS ve verzi 2.0. Výhodou je možnost instalovat doplňkové aplikace z oficiálního obchodu, dále nabízí vlastního hlasového asistenta nebo rozsáhlé možnosti sledování vašeho zdraví včetně měření okysličení krve, tepové frekvence i spánku. V paměti hodinky udrží až 10 různých ciferníků.

V těle hodinek je poměrně velká baterie s kapacitou 505 mAh a dle očekávání slibuje nadprůměrnou výdrž. Při běžném používání Vivo slibuje 11 dní na nabití. V úsporném režimu však může jít až o 22 dní.

Nové chytré hodinky Vivo Watch 5 se začnou na čínském trhu prodávat v příštím týdnu. Cena startuje v přepočtu na zhruba 3 tisících korunách za hliníkovou verzi. Varianta z nerezové oceli bude dražší o necelou tisíci korunu.