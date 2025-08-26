Krásný oblázek ze střední třídy. Testujeme OnePlus Nord 5

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
7
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Mobil vás dokáže zaujmout zdařile zpracovanou zadní stranou
  • Potěší i solidní výkonu díky Snapdragonu 8s Gen 3
  • Naopak slabší zvýšená odolnost či absence eSIM radost neuděljí

OnePlus již dávno neprodukuje jen (zabijácké) vlajkové lodě. Portfolio se rozrostlo i do střední třídy, kde spolehlivě vládne řada Nord. Nejnovějším přírůstkem je model Nord 5, který se směle snaží pokukovat po vyšší střední třídě a výbava rozhodně zaujmout dokáže. Stejně tak samotný telefon.

OnePlus Nord 5

Prodejní balení umí vystoupit z davu. Víko krabičky je totiž modré s nepřehlédnutelným a ztrojeným názvem řady Nord. V samotném prodejním balení toho dle současných trendů a předpisů příliš nenajdete. Kromě samotného mobilu jde ještě o datový kabel, který je samozřejmě typicky červený, ale na jednom konci nesmyslně zakončený USB-A konektorem. Myslím, že by se i OnePlus mohlo posunout a využívat výhradně USB-C.

Na test nám dorazila verze Marble Sands velmi netradičním a líbivým zpracováním zadní strany, která může připomínat vzdáleně mramor. Vzhled se lehce mění pod různě dopadajícím světlem a vše je spíše matné. Telefon jako celek působí vcelku mohutně, což podtrhuje i 211gramová hmotnost. To vše navzdory tomu, že rámeček mobilu je jen plastový. Díky plochým boků se však mobil drží velice pohodlně. Výrazně vystouplý modul s fotoaparáty však zapříčiňuje, že se telefon dosti kývá. Zamrzí také spíše obyčejnější odolnost se stupněm krytí IP65. V praxi to znamená, že mobilu nevadí tryskající voda, ale pád do vody už by přežit nemusel.

Zaujme však displej, který má 6,83" úhlopříčku, vysoké rozlišení a líbivě malé rámečky. AMOLED panel má skvělé barevné podání, vysoký jas, dle výrobce až 1 800 nitů a čitelnost venku je příkladná. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i a nějaké škrábance by se jen tak objevil neměly. Jako velmi zdařilá, příjemná a současně nijak zvlášť rušivá se mi jeví haptická odezva při dotyku displeje. Nechybí ani praktická funkce Always-on, zde zvaná Vždy na displeji. Pokud ji budete hledat, najdete ji nikoliv mezi prvky pro displej, ale v nastavení tapet.

Vaší pozornost může upoutat nové boční tlačítko na levé straně modelu Nord 5. To nahrazuje dřívější posuvník a klidně může mít stejnou funkci. Vyzváněcí profily měníte dlouhým stiskem. Pokud to však nepotřebujete, můžete tlačítku přiřadit spuštění fotoaparátu, svítilny nebo pořízení screenshotu.

OnePlus Nord 5

Rozměry163,4 × 77 × 8,1 mm, 211 g
DisplejAMOLED, 6,83" (1 272 × 2 800 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GB
Akumulátor5 200 mAh
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Co jsem viděl tak je to horší než minulý rok. Zajímalo by mě, jak se s tím obřím 6,83 palcovým displejem drží v ruce a jak se vleze do kapsy. I když samozřejmě záleží jaké kapsy. Já jsem hodně hubený a proto často nosím klučičí velikosti kalhot, které mají menší kapsy.

Zajímalo by mě, kde se ten trend neustálého zvětšování úhlopříček displeje u telefonů zastaví. Vždyť první tablety měly 7 palců, tohle je skoro stejně velké...
