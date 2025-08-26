Krásný oblázek ze střední třídy. Testujeme OnePlus Nord 5

OnePlus již dávno neprodukuje jen (zabijácké) vlajkové lodě. Portfolio se rozrostlo i do střední třídy, kde spolehlivě vládne řada Nord. Nejnovějším přírůstkem je model Nord 5, který se směle snaží pokukovat po vyšší střední třídě a výbava rozhodně zaujmout dokáže. Stejně tak samotný telefon.
Prodejní balení umí vystoupit z davu. Víko krabičky je totiž modré s nepřehlédnutelným a ztrojeným názvem řady Nord. V samotném prodejním balení toho dle současných trendů a předpisů příliš nenajdete. Kromě samotného mobilu jde ještě o datový kabel, který je samozřejmě typicky červený, ale na jednom konci nesmyslně zakončený USB-A konektorem. Myslím, že by se i OnePlus mohlo posunout a využívat výhradně USB-C.
Na test nám dorazila verze Marble Sands velmi netradičním a líbivým zpracováním zadní strany, která může připomínat vzdáleně mramor. Vzhled se lehce mění pod různě dopadajícím světlem a vše je spíše matné. Telefon jako celek působí vcelku mohutně, což podtrhuje i 211gramová hmotnost. To vše navzdory tomu, že rámeček mobilu je jen plastový. Díky plochým boků se však mobil drží velice pohodlně. Výrazně vystouplý modul s fotoaparáty však zapříčiňuje, že se telefon dosti kývá. Zamrzí také spíše obyčejnější odolnost se stupněm krytí IP65. V praxi to znamená, že mobilu nevadí tryskající voda, ale pád do vody už by přežit nemusel.
Zaujme však displej, který má 6,83" úhlopříčku, vysoké rozlišení a líbivě malé rámečky. AMOLED panel má skvělé barevné podání, vysoký jas, dle výrobce až 1 800 nitů a čitelnost venku je příkladná. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i a nějaké škrábance by se jen tak objevil neměly. Jako velmi zdařilá, příjemná a současně nijak zvlášť rušivá se mi jeví haptická odezva při dotyku displeje. Nechybí ani praktická funkce Always-on, zde zvaná Vždy na displeji. Pokud ji budete hledat, najdete ji nikoliv mezi prvky pro displej, ale v nastavení tapet.
Vaší pozornost může upoutat nové boční tlačítko na levé straně modelu Nord 5. To nahrazuje dřívější posuvník a klidně může mít stejnou funkci. Vyzváněcí profily měníte dlouhým stiskem. Pokud to však nepotřebujete, můžete tlačítku přiřadit spuštění fotoaparátu, svítilny nebo pořízení screenshotu.
OnePlus Nord 5
|Rozměry
|163,4 × 77 × 8,1 mm, 211 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (1 272 × 2 800 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|5 200 mAh
Zajímalo by mě, kde se ten trend neustálého zvětšování úhlopříček displeje u telefonů zastaví. Vždyť první tablety měly 7 palců, tohle je skoro stejně velké...
Načíst všechny komentářePřidat názor