Krásná Motorola Edge 40 s veganskými zády a IP68 v redakci. Čím nás zaujala?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno představený vlajkový model Edge 40 Pro nově doplnila také cenově dostupnější Edge 40, která však není o nic méně zajímavá a například po designové stránce by mohla oslovit ještě více uživatelů. Jaké jsou naše první dojmy?

Černá, která pohlcuje světlo?

Motorola již před delší dobou uzavřela partnerství se společností Pantone, která je považována za velkou autoritu ve světě barev a například každý rok vyhlašuje barvu roku. Loni to bylo barevné provedení Very Peri modelu Edge 30 Neo, což je i letos stále jeden z nejlevnějších smartphonů s podporou bezdrátového nabíjení. Právě testovaná Motorola Edge 40 se pak žádnou nálepkou Pantone na zádech nechlubí, přesto stojí za pozornost, neboť sází na oblíbenou veganskou kůži.

Použitá kůže či koženka je přitom velmi tmavého odstínu (chtělo by se říct, že téměř pohlcuje světlo, jako to umí některé speciální barevné nátěry) a v blízkosti objektivů nacházejících se na mírně vyvýšeném fotomodulu můžeme zahlédnout i vyražené specifikace použitého hlavního snímače. Ten se konkrétně chlubí 50Mpx rozlišením i optickou stabilizací, hlavně však jasně nadprůměrnou clonou f/1.4. Koženková záda jsou výhodná i co se týče otisků, které na nich neuvidíte, stejně tak v ruce nekloužou. Navzdory této povrchové úpravě zad se pak telefon chlubí plnou odolností dle IP68, což jednoznačně chválíme, stejně jako velmi příjemnou hmotnost 167 gramů.

144Hz displej s podporou HDR10+

Motorola do svých telefonů dlouhodobě nasazuje špičkové panely, které zaujmou především velmi vysokou obnovovací frekvencí. Ani Motorola Edge 40 není výjimkou, konkrétně mohou uživatelé ponechat vše na automatice, případně vynutit 60, 120 nebo rovnou maximálních 144 Hz. 6,55" obrazovka typu POLED má pak mírně zaoblené boky i prémiově tenké rámečky a navíc podporuje HDR10+.

Během krátkého používání se osvědčil i maximální jas až 1 200 nitů, se kterým není čitelnost problém ani venku na přímém slunci. Stejně tak optická čtečka otisků prstů funguje skvěle a telefonu neschází ani stereo reproduktory.

Bezdrátové nabíjení a nový MediaTek

Telefon s doporučenou cenou 14,5 tisíc korun dále podporuje 15W bezdrátové nabíjení, kterému dělá společnost 68W drátová alternativa. Mimochodem adaptér i kabel se nachází přímo v balení. Zajímavostí je pak nasazení procesoru 6nm MediaTek Dimensity 8020, jenž využívá jádra Cortex A55 a Cortex A78 s taktem až 2,6 GHz a společnost mu dělá 8 GB LPDDR4X RAM a 256GB úložiště.

Kromě výkonu se tak během testování zaměříme rovněž na rychlost nabíjení, výdrž a pochopitelně i fotovýbavu. Mezitím se nás můžete v komentářích ptát na vše, co vás ohledně stylové Edge 40 zajímá.